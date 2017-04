Basket Lega A 2017: diretta Olimpia Milano Reggio Emilia (LAPRESSE)

DIRETTA OLIMPIA MILANO REGGIO EMILIA: STREAMING VIDEO RAIPLAY.IT, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Olimpia Milano-Reggio Emilia sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Gabriele Bettini e Guido Federico Di Francesco. Palla a due alle ore 20:45 di domenica 23 aprile 2017: il match del Mediolanum Forum di Assago completerà il quadro della 28^giornata del campionato di basket.

Posticipo di lusso con in campo due delle prime cinque squadre l’Olimpia Milano è già certa del primo posto dall’alto dei suoi 42 punti, che al momento le garantiscono un margine di +6 sull’inseguitrice più immediata (Venezia, 36 punti). Reggio Emilia invece occupa la posizione numero 5, e con il successo del turno precedente ai danni di Torino, si è assicurata la quinta partecipazione consecutiva alla postaseason. Ora per i ragazzi di coach Max Menetti l’obiettivo è concludere al meglio la stagione regolare, di modo da strappare la miglior posizione possibile nella griglia dei playoff. Al momento Reggio Emilia è appaiata a Sassari ma è sfavorita dagli scontri diretti, quindi in caso di arrivo a pari punti con la Dinamo terminerà sotto; le altre concorrenti nei dintorni sono Avellino, terza con 34 punti e Trento, sesta a quota 30. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA DI BASKET OLIMPIA MILANO-REGGIO EMILIA - - - - - CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (28^GIORNATA)

Nelle ultime settimane l’Olimpia Milano ha pagato la fatica cumulativa ed un calo fisiologico, dovuto anche alla conquista matematica dei playoff: non a caso i campioni d’Italia in carica hanno perso 3 dei 5 turni precedenti, l’ultimo a Brindisi con il punteggio di 70-68. Al PalaPentassuglia, la squadra di coach Jasmin Repesa ha inseguito per tutto il primo tempo mettendo la testa avanti nel terzo quarto, concluso avanti di 3 lunghezze (53-56), prima di subire l’ultimo allungo dei pugliesi che con un parziale di 17 punti a 12 hanno tagliato per primi il traguardo. Una buona notizia è arrivata comunque: il ritorno in campo di Simone Fontecchio, guarito dall’infortunio ad una mano e rimasto in campo per 12 minuti, conditi da 8 punti e 2 rimbalzi. Un rientro importante per Repesa che la settimana precedente aveva già riaccolto in squadra Kruno Simon, giocatore fondamentale per l’Olimpia Milano.

Dal canto suo, Reggio Emilia si presenta ad Assago in grande spolvero: i vice campioni in carica, sconfitti nelle finali 2016 proprio dall’EA7, hanno vinto le ultime 5 partite di campionato mettendo in riga Pesaro (89-90), Brescia (103-70), Capo d’Orlando (59-62), Varese (73-68) e Torino (91-80). Uno scatto che ha garantito alla Reggiana un finale di stagione regolare relativamente tranquillo, dopo un cammino più altalenante del previsto. Nel turno prepasquale i biancorossi sono riusciti a rimontare Torino che aveva cominciato bene al PalaBigi, concludendo il primo quarto avanti di 12 punti (17-29); Reggio ha impiegato poco a reagire e già prima dell’intervallo lungo a ricucito lo strappo a 6 lunghezze (42-48). La rimonta è proseguita nel terzo periodo, in cui Pietro Aradori e compagni sono tornati a stretto contatto; negli ultimi 10’ infine Torino ha ceduto e Reggio Emilia ha messo in cascina un altro successo, chiudendo sul 91-80. Top scorer proprio Aradori a quota 22 punti, mentre Achille Polonara ha estratto dal cilindro una bella doppia doppia con 15 punti e 13 rimbalzi.

Nella trasferta milanese, coach Menetti dovrebbe proporre un quintetto base con De Nicolao playmaker, Amedeo Della Valle guardia tiratrice, Aradori (per cui sembra pronto un rinnovo biennale di contratto) ala piccola, Polonara ala forte e Riccardo Cervi centro. In dubbio il lungo Jalen Reynolds, che in settimana non si è allenato per un ematoma al retro di un ginocchio. L’Olimpia Milano ha come detto ritrovato Simon e Fontecchio, mentre Bruno Cerella dovrebbe tornare arruolabile per il posticipo contro la Reggiana; prosegue anche il recupero del play lituano Mantas Kalnietis, la cui presenza domenica sera rimane in dubbio. Stagione finita invece per la guardia slovena Zoran Dragic. Ciò detto, il quintetto anti-Reggio dovrebbe vedere l’ex Andrea Cinciarini in cabina di regia, Hickman nel ruolo di guardia, Rakim Sanders e Awudu Abass a coprire i posti di ala e Kaleb Tarczewski sotto i tabelloni.

La partita di basket tra Olimpia Milano e Grissin Bon Reggio Emilia sarà trasmessa in diretta tv da Rai Sport + HD, canale numero 57 del digitale terrestre e 227 di Sky: prepartita dalle ore 20:30 e telecronaca dalle 20:45. Il match si potrà seguire anche in diretta streaming video sul sito internet www.raiplay.it. Aggiornamenti in tempo reale sul sito ufficiale www.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata con punteggio e statistiche aggiornate azione per azione. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA DI BASKET OLIMPIA MILANO-REGGIO EMILIA - - - - - CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (28^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.