DIRETTA PISTOIA PESARO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Pistoia Pesaro sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Mark Bartoli ed Evangelista Caiazza. Palla a due alle ore 18:15 di domenica 23 aprile 2017, match valido per la giornata numero 28 (la terzultima generale) del massimo campionato italiano di basket. Se il primo posto in classifica è già appannaggio della EA7 Milano, occorre invece stabilire gli altri piazzamenti sulla griglia di partenza dei play-off e la squadra che scenderà in A2. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (28^GIORNATA)

La terzultima giornata sarà quindi caratterizzata da una serie di sfide molto importanti, tra le quali spicca quella che avrà luogo al Palacarrara tra The Flexx Pistoia (26 punti) e Consultinvest Pesaro (18). I padroni di casa sono attualmente all'ottavo posto, in coabitazione con l'Enel Brindisi e mirano naturalmente a conservare una posizione che li introdurrebbe alla post season. Il roster a disposizione di Vincenzo Esposito ha il suo maggiore punto di forza in Terran Petteway, ala statunitense che viaggia a quasi 14 punti di media per gara. Positivo anche il connazionale e playmaker Ronald Moore, cui è affidato il compito di cucire la manovra e concludere l'azione appena possibile.

Un compito ben svolto, se si considera che in questo torneo il ventottenne di Philadelphia ha viaggiato ad oltre 11 punti di media, aggiungendoci più di 4 rimbalzi. Tra gli italiani va ricordato in particolare il possente centro Andrea Crosariol, già capace di farsi notare con le maglie di Bologna (Virtus), Avellino, Roma e Reggio Calabria. Presenza rilevante sotto le plance, ha dato vita ad una stagione di grande spessore, registrando più di 10 punti e quasi sei rimbalzi a partita. Naturalmente Pistoia punta a qualificarsi per i play-off, anche se l’obiettivo d’inizio anno era una salvezza tranquilla.

La Consultinvest Pesaro è penultima in classifica, ma può vantare due vittorie di vantaggio sulla Vanoli Cremona (contro cui è in svantaggio negli scontri diretti), grazie alle quali può guardare con una certa fiducia al rush finale. L'organico affidato a Spiro Leka, che ha avvicendato Piero Bucchi a marzo, è formato da molti americani in cerca di fortuna nel basket europeo. A partire da Jarrod Jones, giocatore assolutamente decisivo sin qui; il centro di Michigan City sta infatti viaggiando a oltre 19 punti e 10 rimbalzi di media, dominando sotto le plance e intimorendo gli avversari come pochi altri pivot in questo campionato.

Oltre a lui si è fatto ammirare il playmaker Marcus Thornton, tipica point guard capace di dirigere il gioco, ma anche di andare personalmente alla conclusione, come dimostrano gli oltre 13 punti di media. Ottimo anche il contributo dell’ultimo arrivato, la guardia Rotnei Clarke che due giornate fa ha marchiato la vittoria di Brindisi con ben 33 punti. Pesaro è una delle vecchie glorie del basket nazionale, ma ormai da alcuni anni vive un momento abbastanza opaco, causato anche dalla mancanza di risorse finanziarie. L'obiettivo annuale è la salvezza e le ultime due vittorie hanno fornito a Jones e compagni la possibilità di concretizzarlo, anche se servirà l'ultimo decisivo sforzo.

La gara si presenta abbastanza equilibrata, proprio in considerazione del buon momento attraversato dai marchigiani. Se Pistoia parte favorita, anche per il fattore campo, dovrà comunque prestare il massimo di attenzione agli avversari, che arrivano in Toscana decisi a trovare una posta piena che sarebbe praticamente decisiva per rimanere in massima serie. La chiave della gara potrebbe essere la sfida sotto le plance tra Crosariol e Jones, con la maggiore esperienza del primo a cercare di frenare la freschezza del centro pesarese. Molto dipenderà anche dalla capacità dei due registi di operare le scelte migliori e individuare i punti deboli dello schieramento avversario.

La partita di basket tra The Flexx Pistoia e Consultinvest Pesaro sarà trasmessa in diretta tv dall'emittente locale RTV San Marino, visibile nelle Marche al canale numero 93 del digitale terrestre. Non è prevista invece la diretta in streaming video. Aggiornamenti in tempo reale sul sito ufficiale www.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata con punteggio e statistiche aggiornate azione per azione.

