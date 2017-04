Risultati basket Lega A/ Classifica aggiornata, live score in diretta e prossimo turno (28^ giornata)

Risultati basket Lega A, 28^ giornata (Foto LaPresse)

RISULTATI BASKET LEGA A: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVE SCORE IN DIRETTA (28^ GIORNATA, OGGI 23 APRILE 2017) - Terzultima giornata nel campionato di basket Lega A 2016-2017: ci avviciniamo a grandi passi verso la conclusione della regular season, siamo sempre più vicini all’inizio dei playoff ma restano da definire ancora quali saranno le squadre che si qualificheranno nella griglia che porterà alla finale scudetto.

Il turno odierno si apre e si chiude domenica 23 aprile: alle ore 12 avremo Capo d’Orlando-Avellino, alle ore 18:15 ci saranno Torino-Sassari, Venezia-Varese, Caserta-Brindisi, Cremona-Cantù, Pistoia-Pesaro e Trento-Brescia, per poi concludere alle ore 20:45 con Milano-Reggio Emilia. Super sfida in serata con la riedizione della finale dello scorso anno; vale poco per l’Olimpia che si è già presa il primo posto in regular season, la Grissin Bon risalita fino al quinto posto è già sicura di giocare i playoff ma vuole migliorare la sua posizione.

Difficilmente riuscirà a prendersi il secondo posto, più facilmente potrà prendersi il terzo ma in questo caso dovrà chiedere aiuto ad alcune alleate per l’occasione. Vale a dire Varese che, reduce da sette vittorie nelle ultime otto, va al Taliercio per le ultime speranze di playoff e sfida la Reyer, e Torino che, sostanzialmente nella stessa situazione, ospita la Dinamo Sassari attualmente quarta.

Quasi fatta per Trento, che però ha perso (appunto al PalA2A) e non ha fatto il passo decisivo; lo cercherà oggi sul campo della Germani Brescia, una delle tre squadre che hanno ancora qualche possibilità. Per quanto riguarda le altre, è lotta serrata tra una Capo d’Orlando che si è complicata la vita e le due formazioni che hanno 13 vittorie, vale a dire Pistoia e Brindisi: al momento situazione favorevole alla The Flexx, che per di più ospita Pesaro e dunque ha un turno favorevole.

Anche per la Enel però la giornata di oggi potrebbe essere positiva, perchè si va al PalaMaggiò contro una Caserta pericolante ma di fatto salva (al netto delle vicende extra-campo). Per quanto riguarda invece la salvezza, Cremona ha un piede e mezzo in A2: dovrebbe vincere due partite sperando che la Consultinvest ne vinca soltanto una per salvarsi, fattibile ma di certo complicato (oggi però contro una Cantù che non ha più motivazioni non si può sprecare una grande occasione per riavvicinarsi).

RISULTATI LEGA A 2016-2017, 28^ GIORNATA

ore 12:00 Capo d’Orlando-Avellino

ore 18:15 Torino-Sassari

ore 18:15 Venezia-Varese

ore 18:15 Caserta-Brindisi

ore 18:15 Cremona-Cantù

ore 18:15 Pistoia-Pesaro

ore 18:15 Trento-Brescia

ore 20:45 Milano-Reggio Emilia

CLASSIFICA LEGA A 2016-2017

Milano 21-6

Venezia 18-9

Avellino 17-10

Sassari, Reggio Emilia 16-11

Trento 15-12

Capo d’Orlando 14-13

Pistoia, Brindisi 13-14

Brescia, Torino, Varese 12-15

Cantù 11-16

Caserta 10-17

Pesaro 9-18

Cremona 7-20

LEGA A 2016-2017, 29^ GIORNATA

Domenica 30 aprile

ore 18:15 Pesaro-Milano

ore 18:15 Varese-Cremona

ore 18:15 Reggio Emilia-Pistoia

ore 18:15 Cantù-Trento

ore 18:15 Brindisi-Capo d’Orlando

ore 18:15 Avellino-Caserta

ore 18:15 Brescia-Torino

ore 20:45 Sassari-Venezia

© Riproduzione Riservata.