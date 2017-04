Diretta Baskonia CSKA Mosca (LAPRESSE)

DIRETTA BASKONIA CSKA MOSCA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 2017) - Baskonia CSKA Mosca sarà diretta dagli arbitri Ilia Belosevic (Serbia), Carmelo Paternicò (Italia) e Matej Boltauzer (Slovenia). Proseguono i playoff dell’Eurolega di basket: martedì 25 aprile il CSKA campione in carica ha sulla racchetta il primo match point per chiudere la serie, contro un Baskonia che invece cercherà di riaprire il confronto dopo le due sconfitte in trasferta. Palla a due alle ore 21:00, si gioca alla Fernando Buesa Arena di Vitoria.

Terzo capitolo di una serie equilibrata ma per ora domata dal CSKA Mosca, che ha vinto per 98-90 in gara-1 e di appena due lunghezze (84-82) nel secondo atto. Per la verità, nei primi due confronti l’Armata rossa di coach Itoudis ha sempre lasciato intendere la propria superiorità, trascinata dalle due stelle Milos Teodosic e Nando De Colo. In gara-2 però i russi se la sono cavata solo nei secondi finali, grazie ad un rimbalzo offensivo catturato da Kyle Hines che poi è stato bravo a subire fallo e a convertire i due liberi conseguenti, dopo che Teodosic aveva spedito sul ferro il tiro della vittoria sull’82-82.

Nell’azione precedente era stata una triplona di Rodrigue Beaubois ad impattare il punteggio: il francese è poi risultato il top scorer del match con i suoi 21 punti, frutto di 8 canestri su 14 tentativi dal campo ed accompagnati da 5 assist. Chase Budinger ci ha aggiunto 12 punti, 4 rimbalzi e 6 assist, mentre il pivot tedesco Johannes Voigtmann è cresciuto nel finale arrivando a 10 punti e 6 rimbalzi. Proprio sotto i tabelloni il Baskonia è uscito vincente dal confronto statistico, catturando 36 rimbalzi totali contro i 29 del CSKA cui però ha come detto concesso il pallone decisivo, quello trasformato da Hines nei due punti della vittoria.

Numeri a parte, la squadra basca allenata da Sito Alonso ha dimostrato di poter competere contro i campioni in carica; per vincere, e quindi riaprire la serie, servirà uno sforzo in più e in tal senso giocare in casa potrebbe dare un’ulteriore spinta a Shen Larkin e compagni. Chi continua ad osservare dalla tribuna è Andrea Bargnani, che le ultime notizie danno guarito dalla lombalgia ma anche in rotta con la squadra basca, che tra un problema e l’altro non lo ha impiegato nelle ultime 14 partite ufficiali. Il CSKA dal canto suo spera di chiudere subito il conto per ottenere la qualificazione alla Final Four ed evitare un prolungato dispendio di energie.

In caso di vittoria, il Baskonia disputerebbe in casa anche gara-4 nella serata di giovedì 27 aprile (ore 21:30), mentre per l’eventuale gara-5 si tornerà in Russia martedì 2 maggio. La partita di Eurolega tra Baskonia e CSKA Mosca non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano, ma in differita da Sky sul canale Sport Plus HD (numero 205) dalle ore 21:45, quindi 45 minuti dopo la palla a due. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire la trasmissione anche in streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Aggiornamenti live con punteggio e statistiche in tempo reale sul sito ufficiale www.euroleague.net.

