Eurolega 2017, diretta Fenerbahçe Panathinaikos: qui Zelimir Obradovic, 57 anni, coach dei turchi (LAPRESSE)

DIRETTA FENERBAHCE PANATHINAIKOS: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 2017) - Fenerbahçe Panathinaikos sarà diretta dagli arbitri Luigi Lamonica (Italia), Fernando Rocha (Portogallo) e Borys Ryzhyk (Ucraina). La partita si gioca alle ore 19:45 di martedì 25 aprile e vale per gara-3 dei playoff di basket Eurolega 2016-2017. La serie si sposta alla Ulker Sports Arena e c’è aria di qualificazione alla Final Four: i primi due episodi della serie hanno infatti visto il Fenerbahçe corsaro ad Atene, questo significa che siamo 2-0 per i turchi che ritrovano il parquet di casa e possono chiudere i conti alla prima occasione.

A farci pensare che il playoff si possa prolungare è comunque il fatto che il Panathinaikos abbia venduto cara la pelle: anche il 58-71 di gara-1 non deve ingannare, i greci erano arrivati sul +14 al 20’ prima di subire una rimonta pazzesca da parte del Fenerbahçe. Zelimir Obradovic, che con i verdi di Atene ha vinto per cinque volte l’Eurolega, non aveva mai festeggiato una vittoria da avversario all’Olympic Sports Center: lo ha fatto due volte consecutive avvicinando la seconda Final Four consecutiva per il suo club.

Se gara-1 aveva visto il Panathinaikos scappare nel primo tempo e poi farsi recuperare nella ripresa, il secondo round è stato sempre condotto dal Fenerbahce che ha chiuso il primo quarto avanti di 2 lunghezze (20-22), confermando la dote di vantaggio all’intervallo lungo (43-45); nel terzo periodo la squadra di Istanbul ha racimolato altri 2 punti di margine, avviandosi all’ultima pausa sul 59-63 e riuscendo a mantenersi davanti anche dopo un ultimo quarto punto a punto.

In cui il Panathinaikos ha più di una volta gestito la palla del potenziale pareggio, senza però mai raggiungerlo: alla fine ai greci è rimasto solo rammarico qualche buona statistica individuale, come i 22 punti con 8/15 dal campo di Mike James e 13 con 6 rimbalzi di Bourousis, protagonista però anche con una palla persa sanguinosa nel finale. Dall’altra parte Bogdan Bogdanovic continua a recitare da star: per il venticinquenne serbo 25 punti, 10/18 al tiro (5/8 da tre), 8 rimbalzi e 6 assist.

Ekpe Udoh invece è tornato a far la voce grossa sotto i tabelloni, segnando 11 dei 14 tiri tentati per un totale di 22 punti, cui ha aggiunto anche 9 rimbalzi. Il Panathinaikos è ora chiamato a sbancare l’Arena di Istanbul, per allungare il confronto almeno fino a gara-4 che si giocherebbe sempre alla Ulker Arena (alle 19:45 di giovedì 27 aprile), mentre per l’eventuale bella si tornerebbe in Grecia martedì 2 maggio.

Gara-3 dei playoff di Eurolega tra Fenerbahce e Panathinaikos sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sport Plus HD, il numero 205: telecronaca dalle ore 19:45. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Aggiornamenti live con punteggio e statistiche in tempo reale sul sito ufficiale www.euroleague.net.

