DIRETTA ANADOLU EFES OLYMPIACOS: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 2017, OGGI) - Anadolu Efes Olympiacos verrà diretta dagli arbitri Daniel Hierrezuelo (Spagna), Damir Javor (Slovenia) e Robert Lottermoser (Germania); alle ore 18:30 di mercoledì 26 aprile la Abdi Ipekçi Arena ospita gara-3 della serie playoff di basket Eurolega 2016-2017. Siamo 1-1: l'Efes ha infatti fatto il colpo al Pireo in gara-2 e dunque si è preso il fattore campo, minacciando ora di andare in vantaggio e avere il match point nella prossima partita che in ogni caso si giocherà.

Una delle chiavi di questo successo della formazione allenata da Perasovic è stato lo scarso numero di palle perse, solo 9 in tutti i 40 minuti, un passo avanti rispetto alle 11 di gara 1, ed anche la percentuale al tiro da due punti, che è stata del 60,5%, 23 / 38, contro il 43,1 a referto in gara 1. Alla fine la svolta decisiva è arrivata nell’ultimo minuto, con un ex pistoiese, il centro Kirk, che ha messo a segno un canestro dalla media distanza, a 48 secondi dalla fine, che i greci non sono più riusciti a pareggiare.

Per l’Olympiacos grande prestazione del duo Spanouis-Printezis, la vera anima "greca" della squadra di Sfairopoulos, che hanno contribuito con punti, 20 cadauno alla sirena finale, e leadership, mentre in casa Efes uno dei maggiori protagonisti è stato l’ex Brian Dunston, giocatore cresciuto moltissimo dal suo arrivo in Europa dove venne portato dalla formazione italiana di Varese. La partita di stagione regolare che le due formazioni avevano giocato all’Abdi Ipekçi Arena era terminata con il punteggio di 77-69 per i turchi, con protagonista principale per la formazione di Perasovic il francese Heurtel con 18 punti, ed altri tre uomini in doppia cifra, gli statunitensi Dunston, Paul e Honeycutt, tutti a quota 11, mentre nelle file dei greci, anche in quella occasione furono solo Soanoulis e Printezis ad andare alla fine in doppia cifra.

I precedenti tra le due formazioni in Eurolega sono quasi in parità, 15 le vittorie dei turchi contro le 16 dei greci, e nelle gare giocate ad Istanbul il vantaggio è dell’Efes per 9 successi a 5, un vantaggio che i turchi cercheranno di incrementare fino da questa gara 3. Per La formazione del Pireo questa è una gara determinante per il proseguo della serie, in quanto è necessario vincerne almeno una delle due in programma sul parquet dell’Efes per riportare la serie al Pireo per la sfida decisiva alla "Peace & Friendship Arena". Gara 3 è certamente la migliore occasione tra le due a disposizione, perché affrontare una gara 4 sotto per 2-1 di fronte alla muraglia dei tifosi turchi potrebbe essere una impresa ardua anche per giocatori navigati come Spanoulis e Printezis.

In gara 2 Perasovic cambia un componente del quintetto base, inserendo Balbay al posto di Paul per difendere su Spanoulis, ed il turco si incolla letteralmente al 35enne play greco fin dalla palla a due, ma con scarsi risultati, se si escludono i primi minuti con una partenza a razzo degli ospiti per il 6-0 in loro favore. Spanoulis centra la retina da oltre l’arco per ben 5 volte nei primi due quarti, e cerca molto le giocate di Printezis sottocanestro. I due combinano insieme già per 27 punti all’intervallo, con i greci avanti 44-37, massimo vantaggio sino a quel momento della gara, che poi non sarà superato.

La partita sembra mettersi bene per i greci, ma dopo il riposo la difesa turca cresce di intensità, e l’attacco continua a segnare con buone percentuali, con molta ricerca del gioco sottocanestro con Dunston che trasforma in punti i servizi dei compagni. La rimonta della formazione di Perasovic è fatta di piccoli recuperi, ed al 30esimo la distanza tra le due formazioni è di soli 3 punti, con la tripla di Honeycutt, secondo miglior marcatore dell’Efes, che la azzera subito in partenza dell’ultimo quarto.

L’Efes ora ci crede ancora di più e nonostante i tentativi di allungo dei greci resta a contatto, e nel finale trova i canestri decisivi sia di Granger che di Kirk. L’Olympiacos cerca di reagire ma le triple sparate da Papanikolau e successivamente da Green si spengono sul ferro mandando così la serie sull’ 1 – 1 dal quale si ripartirà in gara tre per una serie veramente interessante ed indecisa.

Per la partita dell’Abdi Ipekçi Arena con grande probabilità Perasovic confermerà la scelta di Balbay come "stopper" su Spanoulis, affiancando al Granger incaricato di portare palla all’inizio, con l’ingresso successivo di Heurtel dalla panchina. Come numero 3 il giovane Osman, mentre la coppia sottocanestro vede confermati Brown e Dunston. Nelle file dell’Olympiacos non dovrebbero esserci cambiamenti rispetto alle gare giocate al Pireo con Milutinov che affianca i 4 greci della formazione, il play Spanoulis, la guardia Mantzaris, e le ali Papanikolau e Printezis. Entrambe le formazioni hanno un roster molto lungo e quindi ci saranno sicuramente minuti a disposizione per tutti.

