DIRETTA ANADOLU EFES OLYMPIACOS: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 2017, OGGI) - Gara-4 tra Anadolu Efes Olympiakos sarà diretta dagli arbitri Borys Ryzhyk (Ucraina), Juan Carlos Garcia Gonzalez (Spagna) e Matej Boltauzer (Slovenia). Olympiacos Pireo con le spalle al muro in gara 4 dei playoff di Eurolega, che si giocherà venerdì 28 aprile con inizio alle ore 20.15, sempre alla Abdi Ipecki Arena di Istanbul, contro l’Efes di coach Velimir Perasovic.

Nonostante il grande finale di gara di Spanoulis infatti, i turchi hanno conquistato il successo in gara 3 ed ora comandano la serie per 2–1 ed hanno il match point in casa, davanti ad un pubblico che anche in gara 3 ha fatto la sua parte. E l’Efes naturalmente ha tutta l’intenzione di chiudere la serie nella gara di venerdì essendo cosciente della difficoltà di gara 5 al Pireo nel caso di sconfitta in gara 4. Gara 3 della serie tra turchi e greci si è conclusa con il punteggio di 64–60 per la squadra di casa, punteggio e ritmo bassi, come era nelle intenzioni della vigilia da parte della squadra di Sfairopoulos.

Da gara 1, che si era chiusa sull’87–72, passando per gara 2 chiusa invece per 71–73, si è arrivati così al punteggio più basso della serie, a dimostrazione dell’aumento della combattività delle due formazioni, con le difese che sono state ancora più intense di quelle viste lo scorso venerdì al Pireo. L’ambiente della gara era molto caldo, con il Palasport gremito al limite della capienza, con più di 10000 persone a seguire la gara, sold out che è previsto anche per gara 4 e che conferma il grande fascino dell’Eurolega in generale ed in particolare delle serie playoff.

RESOCONTO GARA-3 Ancora una volta coach Perasovic ha scelto di iniziare la partita con l’agente speciale Balbay sulle tracce di Spanoulis, e la mossa gli ha dato ragione, fino a 5 minuti dalla fine quando il play greco, uno dei migliori nel suo ruolo dell’intera manifestazione, ha cercato di riportare sopra i suoi caricandosi sulle spalle tutta la squadra. Un cambio nello starting five anche per i greci, con Sfairopoulos che manda sul parquet il centro canadese Birch al posto di Milutinov, che non si è quasi allenato dopo l’infortunio che lo aveva visto protagonista in gara 2.

L’inizio della gara è nettamente favorevole all’Efes, che parte subito con un parziale di 6–1, prima che in casa Olympiacos inizino a mettersi in moto Printezis, che segna però solo dalla lunetta, e Spanoulis. Al settimo minuto il punteggio è in parità a quota 11, con un bel parziale dei greci, che negli ultimi secondi del primo quarto confezionano anche il vantaggio 14–17 sempre dalla lunetta, questa volta con il loro play. Il secondo quarto vede protagonista per l’Olympiacos anche l’ex senese Erick Green; è proprio lui a propiziare il massimo vantaggio della formazione ospite sul 17–23, poi si assiste al rientro dei turchi con il 7–2 di parziale per la formazione di Perasovic, che ha un Dunston in ottime condizioni.

Insieme a lui si mette in luce anche Brown, con una schiacciata prepotente a rimbalzo e grazie ai suoi due lunghi, l’Efes chiude i primi due quarti con 6 punti di vantaggio, importanti in una gara a così basso punteggio. Dopo il rientro dagli spogliatoi l’Olympiacos sembra incapace di trovare il canestro avversario, e dal 33–27 si passa al 41–27 con un parziale di 8–0 nei primi 5 minuti del terzo quarto. Anche nella seconda parte del terzo periodo sono i turchi ad allungare, fino ad un massimo di +17, poi ricucito nel –14 con il quale le due squadre vanno all’ultimo mini riposo.

La rimonta della formazione di Sfairoupolos sembra impossibile, ma poi Spanoulis e compagni approfittano dell’improvvisa sterilità offensiva dell’Efes per riportarsi sotto; in questo frangente la formazione di casa si accontenta del tiro dalla lunga distanza, non trovando il bersaglio, cosa che fa invece bene l’Olympiacos, o meglio, Spanoulis, che con una serie pazzesca di tiri da oltre l’arco ricuce fino al –1 sul 61–60 quando mancano solo 20 secondi alla fine, poi sono ancora le conclusioni dalla lunetta, prima di Heurtel e poi di Honeycutt, a fissare il distacco finale.

A fine gara nel tabellino dell’Efes il migliore è Dunston, che ne mette 16, precedendo altri giocatori in doppia cifra come Heurtel, a quota 13, Brown a quota 12, ed il play uruguaiano Granger a quota 11. Dunston fa la voce grossa anche al rimbalzo, e con 9 è il migliore della gara nonostante il computo di squadra dica 43 per i greci e 35 per la formazione turca. Favorevole all’Efes invece la statistica delle palle perse, 10, contro le 18 dell’Olympiacos, che da questo punto di vista deve migliorare se vuole provare a vincere gara 4.

In gara 3, il solo Spanoulis in doppia cifra con 15 punti, 9 dei quali con tre triple, negli ultimi 3 minuti di gioco. Gli starting five delle due formazioni in gara 4 dovrebbero ricalcare le scelte di gara 3, con i turchi che mandano sul parquet Granger a giocare da playmaker, con Dogus Balbay altro esterno, Osman, Derrick Brown e Bryant Dunston. Con Birch ancora una volta a sostituire in partenza Milutinov, gli altri componenti del quintetto base greco sono Mantzaris insieme a Spanoulis come esterni, l’ala piccola ex Barcellona Kostas Papanikolau e l’ala grande Printezis.

Gara-4 dei playoff di Eurolega tra Anadolu Efes Olympiakos sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Fox Sports HD, il numero 204: telecronaca dalle ore 20:15. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Aggiornamenti live sul sito web www.euroleague.net, che metterà a disposizione una schermata con punteggio e statistiche in tempo reale.

