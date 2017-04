Diretta Banvit Monaco (LAPRESSE)

DIRETTA BANVIT MONACO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET CHAMPIONS LEAGUE 2017, OGGI) - Banvit Monaco sarà diretta dagli arbitri Srdan Dozai (Croazia), Marek Cmikiewicz (Polonia) e Tomas Jasevicius (Lituania). La prima delle 2 semifinali della F4 della Champions League FIBA, che si svolge sul parquet del Tenerife alle ore 18.00 del 28 aprile, vede di fronte i turchi del Banvit e i francesi del Monaco. La vincente tra queste due formazioni affronterà poi in finale, nella giornata di domenica, la vincente tra Tenerife e Reyer Venezia. Nella Champions League Fiba il cammino nella fase a gironi ha visto le due squadre protagoniste del solito gruppo, A, con i francesi che hanno terminato al primo posto, superando di appena una vittoria i turchi.

I due scontri diretti di questa fase sono stati vinti entrambi dalla formazione impegnata sul parquet di casa, con l’andata a Bandirma, che ha visto prevalere i turchi con il punteggio di 79–65, mentre nel ritorno il Monaco ha conquistato i due punti vincendo con uno scarto inferiore, 65–63, prendendo i due punti di vantaggio dopo i primi due quarti chiusi in parità, e difendendoli in un quarto periodo dal parziale 11 pari nel quale le due difese hanno avuto la meglio sui contrapposti attacchi. Nella fase a gironi il Monaco ha segnato meno dei turchi, 73,9 punti per gara contro 80,7, miglior attacco del girone, ma ha messo in mostra una migliore difesa, subendo solo 65,6 punti per gara, migliore difesa, contro i 72,1 del Banvit. Il primo posto del girone ha consentito al Monaco di qualificarsi direttamente al turno degli ottavi di finale, ma anche i turchi, che sono rientrati tra le migliori 3 seconde dei gironi hanno avuto lo stesso premio.

Tornata sul parquet per gli ottavi di finale, il Banvit ha affrontato i tedeschi dell’Oldenburg, pareggiando il primo match in trasferta, per 82–82 e vincendo il ritorno in casa per 70–61, qualificandosi così per i quarti contro l’MPH Reisen. In questo turno un successo per parte con il Banvit che grazie alla vittoria casalinga per 59–53 in una partita combattutissima ed a basso punteggio, ha ribaltato il 92–87 dell’andata in una partita invece da attacchi stellari, riuscendo a prevalere di un solo punto. Nelle sfide ad eliminazione diretta il cammino dei francesi ha visto il successo contro l’AEK, con una sconfitta di 1 punto, 69–68 e vittoria nel ritorno per 95–85 negli ottavi e quello contro la Dinamo Sassari nei quarti, con i francesi capaci di vincere sia in casa che al PalaSerradimigni, legittimando così l’approdo alle F4.

Quanto ai probabili quintetti base, il Monaco di coach Mitrovic dovrebbe partire con Zack Wright, l’ucraino Sergii Gladyr, Amara Sy, Bangaly Fofana e l’azero Nik Caner-Medley, mentre il top scorer di coppa Dee Bost viene impiegato come sesto uomo di qualità dalla panchina. Per il Banvit di coach Filiposki invece previsti nello starting five Jordan Theodore, Jeremy Chappell, lo sloveno Edo Muric, il lituano Gediminas Orelik e l’altro sloveno Gasper Vidmar.

La semifinale di Basketball Champions League tra Banvit e Monaco non sarà trasmessa in diretta tv, né in diretta streaming video da canali in italiano; aggiornamenti sul risultato della partita saranno disponibili sul sito web ufficiale www.basketballcl.com.

© Riproduzione Riservata.