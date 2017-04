Diretta Tenerife-Venezia (LAPRESSE)

DIRETTA TENERIFE-VENEZIA: STREAMING VIDEO RAIPLAY.IT, RISULTATO LIVE (BASKET CHAMPIONS LEAGUE 2017, OGGI) - Tenerife-Venezia è la seconda semifinale della Champions League di basket, competizione fondata organizzata dalla FIBA che ha visto la luce in questa stagione: palla a due alle ore 21:00 di venerdì 28 aprile 2017. Per il primo atto delle sue Final Four, Venezia ha pescato nell’urna l’avversaria probabilmente più difficile: i padroni di casa del Tenerife. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA DI BASKET TENERIFE-VENEZIA

Formazione spagnola che attualmente si trova al quinto posto nella classifica della Liga ACB, dopo aver perso nell’ultimo turno in casa del Malaga per 88–67, e con due sconfitte in più rispetto alle quattro formazioni di testa: Real Madrid, Barcellona, Valencia e Baskonia Vitoria. Per i veneziani, secondi nella Lega A italiana e reduci dal successo contro Varese, la semifinale di Champions League si presenta come un appuntamento prestigioso in cui però non potranno scendere in campo i due ultimi arrivati, Julian Stone ed Esteban Batista.

Il cammino delle due formazioni è iniziato nella fase a gironi rispettivamente con gli spagnoli che hanno conquistato il primo posto nel proprio girone, il D, nel quale era compresa anche la formazione della Sidigas Avellino, chiudendo con 11 vittorie e 3 sconfitte, mentre la Reyer era stata inclusa nel girone B, il più equilibrato dell’intera competizione, concluso con il secondo posto a parità di vittorie e sconfitte, 9 e 5, con i francesi del Le Mans ed i turchi del Pinar Karsikaya, classificatisi primi e terzi per la classifica avulsa. Nei turni ad eliminazione diretta la formazione spagnola è entrata direttamente negli ottavi di finale, mentre la Reyer ha eliminato nel primo turno la formazione lettone del Ventspils, perdendo la gara in trasferta per 74–67, ma vincendo quella al Taliercio per 70–61.

Nel turno degli ottavi l’avversaria del Tenerife era il Paok, che si è imposto nell’andata per 66–63, salvo poi arrendersi con grande scarto, 80–54, nella gara di ritorno. Per la Reyer c’è stato il derby italiano con la Sidigas Avellino, che gli orogranata hanno fatto proprio vincendo sia in casa che in trasferta contro la formazione di sacripanti. L’ultimo turno giocato prima della F4, sono stati i quarti di finale con Tenerife capace di sconfiggere i francesi dell’Asvel Villeurbanne per 61–51 in casa dopo aver pareggiato a quota 62 la prima gara, ed i veneziani di De Raffaele che hanno incontrato di nuovo il Pinar Karsikaya, avversario anche nel girone di qualificazione, riuscendo a limitare a soli 3 punti la sconfitta nella gara in Turchia, 74–71, per poi prendersene 8 al termine della gara del Taliercio per 74–66.

Prima di partire per Tenerife, il coach di Venezia Walter De Raffaele non ha nascosto le sue preoccupazioni anche per l’ambiente molto caloroso che i suoi ragazzi si troveranno ad affrontare, e per il grande impatto difensivo della formazione guidata da coach Vidorreta, che anche nell’ultima gara disputata in casa contro l’Asvel ha tenuto la squadra avversaria a quota 51, distribuendo inoltre molto bene le segnature tra i suoi uomini con il solo Bogris in doppia cifra, ma con 9 dei 12 giocatori schierati che sono andati a canestro. L’Iberostar Tenerife è infatti squadra che distribuisce molto bene le sue segnature, sia tra i componenti del quintetto base che con gli uomini che escono dalla panchina, che è quella con la migliore media di punti realizzati dell’intera manifestazione.

La Reyer Venezia invece si è preparata alla semifinale di Champions League battendo in casa Varese nell’ultima di campionato, fornendo una bella prova corale, e dovendo comunque lottare per tutti i 40 minuti per tenersi i due punti in palio. In questa gara si sono messi in evidenza Ejim, miglior marcatore con 17 punti all’attivo, seguito da un ritrovato Tonut e da Filloy, a quota 16 ciascuno, giocatori sui quali coach de Raffaele dovrà fare conto anche nella gara sul parquet di Tenerife, dove il quintetto base della Reyer dovrebbe vedere Haynes schierato come playmaker, affiancato da McGee come guardia. Molto importante anche il ruolo di Bramos, tiratore che ricopre il ruolo di ala piccola. Sotto canestro la coppia composta da Ortner e Peric, con Ejim pronto a subentrare, mentre molto difficilmente vedrà il campo Ress. Per la formazione di Vidorreta quintetto base con Bogris, Grigonis, Doornekamp, giocatore già visto nel campionato italiano, Hanley e l’idolo di casa San Miguel.

La semifinale di Basketball Champions League tra Tenerife e Venezia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD, canale numero 57 del digitale terrestre e 227 si Sky (5557 in alta definizione). Diretta anche in streaming video sul sito web www.raiplay.it. Aggiornamenti sul risultato della partita saranno disponibili sul sito web ufficiale www.basketballcl.com. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA DI BASKET TENERIFE-VENEZIA

