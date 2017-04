Playoff Basket A2 2017: diretta Ravenna-Virtus Roma, gara-1 (LAPRESSE)

DIRETTA RAVENNA VIRTUS ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 PLAYOFF 2017, OGGI) - Ravenna Virtus Roma si gioca dalle ore 18:00 di sabato 29 aprile 2017, ed è valida per gara-1 dei playoff del campionato di basket A2. Di fronte la quarta classificata del girone Est, la OraSì Ravenna, e la quinta forza del girone Ovest ovvero la Unicusano Roma: la serie, così come tutte quelle dei playoff, si disputa al meglio delle cinque partite quindi spererà il turno chi arriverà prima a 3 vittorie.

Sulla carta, quella tra Ravenna e Virtus Roma si presenta come uno dei confronti più equilibrati, nel quadro dei playoff della seconda divisione: non foss’altro perché le due squadre hanno terminato la stagione regolare con un bottino simile, 38 punti per Ravenna ad Est (19 vittorie, 11 sconfitte) e 34 per la Virtus Roma (17-13 il record) dall’altra parte del tabellone. Il pronostico è incerto: Ravenna è stata una delle rivelazioni dell’intera divisione, Roma dal canto suo vanta l’attacco di gran lunga più prolifico con quasi 90 punti di media (88,6). Nei playoff però tende a contare tanto anche la metacampo difensiva e da questo punto di vista i numeri inchiodano l’Unicusano di coach Fabio Corbani, che in stagione regolare viaggiato ad 86,3 incassati di media.

Si preannuncia un confronto imprevedibile: ricordiamo che la vincente di Ravenna-Roma si qualificherà ai quarti di finale dove affronterà una squadra tra Pallacanestro Biella, vincitrice del girone Ovest, e Scaligera Verona che invece si è classificata ottava ad Est. Settimana scorsa, la OraSì Ravenna ha concluso la regular season perdendo in casa contro la Dinamica Generale Mantova: 67-85 il risultato finale con 25 punti della guardia Derrick Marks e 15 per il play Gerardo Sabatini. In 16 gare fare casalinghe di campionato Ravenna ha perso solo 4 volte, vincendo nelle altre 12 occasioni e mettendo in cascina 24 dei 38 punti complessivi; dati incoraggianti verso una serie che assegna ai romagnoli il vantaggio del fattore campo, in caso i eventuale gara-5.

La Virtus Roma dal canto suo registra un bilancio esterno positivo, avendo ottenuto 9 vittorie ed incassato 6 sconfitte con una media di 90,9 punti segnati. L’ultimo turno della regular season ha visto i giallorossi uscire sconfitte dal parquet di Siena, al termine di una ‘sparatoria’ conclusasi sul 106-103 per la Mens Sana Basket; due i giocatori capitolini oltre quota 20 punti: Antony Joseph Raffa con 27 e John Brown a 23. Gara-1 dei playoff di A2 tra Basket Ravenna e Virtus Roma non sarà trasmessa in diretta tv da canali in italiano, ma in diretta streaming video sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com per gli abbonati ad LNP TV Pass.

