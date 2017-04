Diretta/ Venezia Avellino: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

Diretta Venezia Avellino, Foto LaPresse

DIRETTA REYER VENEZIA SIDIGAS AVELLINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Venezia Avellino, che verrà diretta dalla terna arbitrale Lanzarini-Baldini-Grigioni, è il Monday Night della trentesima giornata di basket Lega A 2016-2017: le due squadre scendono in campo al Taliercio lunedì 3 aprile alle ore 20:45, in un match che è una sfida per il secondo posto nella classifica di regular season ed è inoltre il quarto incrocio stagionale, visto che Reyer e Scandone si sono affrontate anche negli ottavi di Champions League.

Una gara importantissima quella del Taliercio, a sei giornate dalla fine, con la possibilità per i veneziani, che hanno due punti di vantaggio sulla squadra di Sacripanti, di allungare il vantaggio a 4 punti e con la doppia vittoria nello scontro diretto, che in pratica garantirebbe il secondo posto alle spalle dell’Olimpia Milano.

L’Umana Venezia arriva anche da una vittoria in campionato, conquistata al termine di una dura battaglia sul parquet di Caserta, mentre Avellino, ha dovuto cedere nella trasferta di brindisi contro l’Enel, pagando un primo quarto pessimo dal punto di vista dell’attacco. Un attacco nel quale ha però brillato l’ex canturino Fesenko, che ha realizzato il suo record personale per punti nel campionato italiano. Il pivot ucraino ha segnato 28 punti, superando il suo precedente massimo di 22, grazie a 13 realizzazioni da 2 punti, con una percentuale altissima, 81%, a cui ha aggiunto due tiri liberi.

La gara di andata si chiuse con il successo della Reyer, in un match combattuto, con la formazione veneziana ad allungare sia nel primo che nel terzo quarto, mentre la Scandone, vincendo i parziali del secondo e del quarto periodo, si è riportata entrambe le volte a 2 punti di distacco. Avellino ebbe il miglior realizzatore in Joe Ragland, a quota 30 punti, seguito da Fesenko e Randolph, anche loro in doppia cifra, mentre nelle file degli orogranata il maggiore bottino fu di Ejim, a quota 20, ed altri tre i giocatori in doppia cifra, Haybes, Peric ed Hagins. Una gara nella quale Avellino vinse nel computo palle perse/recuperate, ma che vide il successo di Venezia a rimbalzo.

A Caserta, in un finale molto teso, Venezia è riuscita a passare con tre punti di vantaggio, in una gara a punteggio molto basso, con i casertani che sembravano avere la possibilità di fermare la corsa della squadra di De Raffaele. Venezia era partita bene, poi si sono svegliati i ragazzi di Dell’Agnello, con un primo quarto chiuso sul 21-13 dopo aver raggiunto anche la doppia cifra di vantaggio. Nella seconda frazione è ancora la formazione campana a dettare il ritmo della gara, con Venezia che riesce a stare aggrappata chiudendo il quarto a – 2 ed andando negli spogliatoi sul -10.

L’avvio di Caserta dopo il riposo è perentorio, con un parziale 7-0 che sembra chiudere la gara, ma poi la Reyer risale rapidamente, arriva presto a – 1 e grazie ad un nuovo parziale favorevole negli ultimi secondi del quarto si porta all’ultima pausa avanti di 3 punti. Subito pareggio ad inizio ultimo quarto, ma entrambe le squadre fanno fatica a segnare e quando Caserta trova il +4 sembra indirizzare la partita. Nel finale gli errori dei ragazzi di dell’Agnello con persa di Bostic e fallo antisportivo a 15 secondi dalla fine, sanciscono il successo della squadra di De Raffaele, con Peric e McGee unici in doppi cifra, a quota 10, ma con buona suddivisione delle marcature tra tutti i giocatori.

La Scandone Avellino perde al PalaPentassuglia nella partita di esordio in maglia Enel di Samardo Samuels. Il centro ex Milano fa vedere di essere già inserito nei giochi, anche se con qualche chilo di troppo da smaltire, ed ottiene subito la doppia cifra nei punti segnati, 17, a cui aggiunge anche 8 rimbalzi catturati. Avellino è "disastrosa" nel primo quarto, che chiude a quota 5, contro i 24 dell’avversaria, e risente della mancanza di Ragland, anche se Fesenko combatte sotto entrambe le plance.

Il risultato del primo periodo in pratica indirizza tutta la gara, anche se nell’ultima frazione si vede Logan che si ritrova solo nel finale di gara contro l’allenatore con cui ha vinto uno scudetto. Alla fine sono 20 i punti di distacco per gli irpini, che oltre al record di punti personali di Fesenko, vedono in doppia cifra solo Logan, mentre Leunen chiude a 0 punti segnati.

Al Taliercio la Reyer si dovrebbe schierare con un quintetto di partenza che prevede Haynes, Tyrus McGee, Bramos, Ortner e Peric, mentre Avellino, che ha avuto il rientro in Italia di Joe Ragland che si è allenato regolarmente con la squadra, dovrebbe comunque partire con Marques Green da playmaker titolare, poi Levi Randolph, Adonis Thomas e sotto i tabelloni la fisicità e la tecnica della coppia formata da Leunen e Fesenko.

Venezia Avellino è una diretta tv esclusiva per i possessori dell'abbonamento al bouquet satellitare: la partita del Taliercio sarà infatti trasmessa su Sky Sport 2, e tutti gli abbonati potranno seguirla anche attraverso PC, tablet e smartphone attivando la diretta streaming video con l'applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

