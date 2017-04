diretta Avellino Caserta (LAPRESSE)

DIRETTA AVELLINO CASERTA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Avellino Caserta sarà diretta dagli arbitri Gianluca Mattioli, Lorenzo Baldini e Nicola Ranaudo. Il derby campano del massimo campionato di basket va in scena domenica 30 aprile 2017 al PalaDelMauro di Avellino, ed è valido per la ventinovesima giornata: palla a due alle ore 18:15. La bilancia delle motivazioni non è più pesantissima, perché entrambe le squadre hanno raggiunto i rispettivi traguardi: qualificazione ai playoff per Avellino (36 punti in classifica), salvezza per Caserta (22). CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (29^GIORNATA)

La Sidigas però è ancora in corsa per il secondo posto, anche se le speranze sono ridotte al lumicino: in ogni caso, per scavalcare Venezia i ragazzi di coach Sacripanti devono vincere negli ultimi due turni e sperare che la Reyer perda a Sassari e poi contro Brindisi. Dopo l’ultima giornata, Caserta ha invece festeggiato la permanenza in Lega A: un vero sollievo al termine di una stagione a dir poco travagliata per la Pasta Reggia, partita con qualche ambizione in più. Il roster ha perso alcuni pezzi strada facendo: prima il playmaker e leader offensivo Edgar Sosa, poi anche la solida guardia Daniele Cinciarini che in settimana si è accasato alla Fortitudo Bologna, con cui disputerà i playoff di A2.

Domenica scorsa mancava anche Josh Bostic, rimasto ai box per problemi fisici, ma Caserta è riuscita comunque ad imporsi su Brindisi che arrivava al PalaMaggiò affamata di punti playoff. 86-82 il risultato finale al termine di una gara che ha visto due giocatori bianconeri oltrepassare quota 20 punti: in primis il pivot Mitchell Watt, forse l’unica costante dell’annata casertana ed autore di un’altra doppia doppia con 23 e 14 rimbalzi. Con lui sugli scudi anche Dardan Berisha, guardia kosavara classe 1988 ed ultimo arrivato in casa Pasta Reggia (è stato ingaggiato a fine febbraio); il ventottenne di passaporto polacco ha firmato il suo season high con 24 punti, ed un notevole 6/7 al tiro pesante. Una buona notizia per coach Dell’Agnello e per la società, che ora dovrà pianificare per una stagione 2017-2018 meno tribolata.

Avellino si presenta al derby dopo 3 successi consecutivi, l’ultimo sul difficile parquet di una Capo d’Orlando probabilmente in riserva d'energia. Non è stata comunque una passeggiata per gli irpini che hanno chiuso il primo tempo sotto di dieci lunghezze (39-29) e con statistiche offensive scarne. Nel terzo periodo però è salito in cattedra Joe Ragland, che ha firmato in quei 10 minuti 11 dei suoi 24 punti e 4 assist su 10, trascinando i suoi al sorpasso. Un’altra buona nuova per coach Sacripanti è arrivata da Shawn Jones, ingaggiato settimana scorsa per tamponare l’assenza del pivot titolare, l’ucraino Kyrylo Fesenko; il venticinquenne nato a Miami ha risposto subito presente con 15 punti e 7 rimbalzi in 19 minuti, le ultime due giornate serviranno anche e soprattutto per integrarlo meglio nella chimica di squadra. Avellino è così uscita dal PalaFantozzi con altri due punti in tasca, grazie al 68-76 conclusivo: da rimarcare anche il contributo dell’esperto Maarty Leunen, a referto con 15 punti e 5/6 dalla lunga distanza.

Per il derby del PalaDelMauro fattore campo e premesse tecniche indirizzano il pronostico verso Avellino, dovremmo comunque assistere ad una partita gradevole perché le squadre potranno giocare senza urgenti pressioni di classifica. Quanto ai probabili quintetti base: Avellino è sempre senza Fesenko e dovrebbe schierare Cusin sotto canestro, Leunen in ala forte, Adonis Thomas da numero 3 e la coppia Ragland-David Logan a gestire il backcourt. A Caserta manca Cinciarini ma dovrebbe rientrare Bostic, che si candida per il ruolo di shooting guard titolare. In cabina di regia Marco Giuri, da numero 3 lo svedese Viktor Gaddefors e nel pacchetto lunghi Yakhouba Diawara e Raphael Putney, con Berisha pronto a portare punti dalla panchina.

La partita di basket Lega A tra Avellino e Caserta non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano. Aggiornamenti sul risultato e l’andamento del match saranno disponibili sul sito web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (29^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.