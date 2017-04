Basket Lega A 2016-2017: diretta Brescia Torino (LAPRESSE)

DIRETTA BRESCIA TORINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Brescia Torino sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Fabrizio Paglialunga e Mauro Belfiore. Domenica 30 aprile 2017 va in scena la 29^e penultima giornata del massimo campionato di basket: al PalaGeorge di Brescia, i padroni di casa della Germani Basket ospitano la Fiat Torino, palla a due alle ore 18:15. La classifica della Lega A vede entrambe le squadre a quota 24: i playoff distano 4 lunghezze e sono ormai una possibilità remota sia per Brescia che per Torino. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (29^GIORNATA)

Fatali sono state le rispettive sconfitte rimediate nell’ultimo turno, Brescia in particolare è stata spazzata via dall’Aquila Trento che ha registrato il più ampio margine di vantaggio della sua storia, un roboante +40 sancito dal 99-59 finale. Un esito impensabile dopo i primi 20’ di gioco, che avevano visto la Leonessa -pur priva di Michele Vitali e David Moss- tenere testa ai più quotati avversari. Al rientro dopo l’intervallo però l’Aquila cha spiccato il volo grazie ad una prestazione offensiva di assoluto livello, favorita dal contemporaneo calo di Brescia che al 27’ ha visto uscire il suo top scorer, Marcus Landry, per raggiunto limite di falli. Il pesante ko non toglie comunque alcunché all’ottima stagione di Brescia, che da neopromossa è stata capace di conquistare la salvezza con largo anticipo. Esattamente come aveva fatto Torino nel campionato scorso, che per l’Auxilium era stato quello del ritorno in Serie A dopo oltre vent’anni.

In questa stagione, la squadra allenata da coach Frank Vitucci si è confermata su buoni livelli competitivi, non abbastanza però per ritagliarsi un posto tra le prime otto. Gli infortuni, soprattutto quelli di Deron Washington e di Chris Wright, hanno ostacolato la crescita di una squadra che di recente ha accusato un calo incassando 4 sconfitte di fila. L’ultima in casa contro Sassari, dopo aver sprecato un vantaggio di ben 17 lunghezze dopo il primo tempo (49-32). Nella ripresa la Dinamo è salita in cattedra, complice la flessione di Poeta e compagni, scavando il parzialone 65 punti a 30 che ha deciso il 79-87 finale. Giusto per le statistiche la doppia doppia di DJ White, con 18 punti e 10 rimbalzi e i 20 punti di Jamil Wilson. Ora a Torino, così come a Brescia, non resta che onorare il finale di campionato: nell’ultimo turno la Germani Basket sarà di scena a Pistoia mentre la Fiat riceverà Varese al PalaRuffini.

Quanto ai probabili starting five: per la Leonessa previsti Luca Vitali al volante, Lee Moore a completare il backcourt, Franko Bushati e Marcus Landry nei ruoli di ala e Jared Breggren da pivot. Indisponibile Michele Vitali, la cui annata è finita da qualche settimana, da verificare Moss che come detto ha saltato l’ultima partita per un ginocchio in disordine. Per Torino invece rimane out Washington e in dubbio Wright: Peppe Poeta è pronto ad un’altra partenza nel quintetto base. Con lui anche la guardia Tyler Harvey, le ali Jamil Wilson e David Okeke e il centro DJ White, che in attesa di Wright resta il punto di riferimento per l’attacco di coach Frank Vitucci.

La partita di basket Lega A tra Brescia e Torino non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano. Aggiornamenti sul risultato e l’andamento del match saranno disponibili sul sito web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (29^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.