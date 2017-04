Diretta/ Cantù Trento: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

Basket Lega A 2017: diretta Cantù Trento (LAPRESSE)

DIRETTA CANTU’ TRENTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Cantù Trento sarà diretta dagli arbitri Gianluca Sardella, Emanuele Aronne e Matteo Boninsegna. Appuntamento al PalaDesio nel tardo pomeriggio di domenica 30 aprile 2017, per la sfida tra la MIA-Red October di coach Carlo Rcalcati e la Dolomiti Energia allenata da Maurizio Buscaglia: la palla a due si alzerà alle ore 18:15. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (29^GIORNATA)

Match dal basso contenuto di classifica, soprattutto per i padroni di casa di Cantù che hanno già archiviato l’obiettivo stagionale raggiungendo la salvezza due giornate fa. Gli attuali 22 punti permettono alla squadra brianzola di non doversi più preoccupare di ciò che succede alle spalle; discorso diverso per Trento che, negli ultimi due turni di stagione regolare, punta a migliorare il più possibile il suo piazzamento tra le prime otto. Prima della trasferta di Desio, l’Aquila è quinta a quota 32 e sopra Reggio Emilia per il vantaggio nei confronti diretti.

A 34 c’è Sassari che però arriverebbe davanti a Trento in caso di parità finale; più difficile sperare di scalzare Avellino (36 punti) dal terzo posto: la Sidigas farà visita al PalaTrento nella prossima giornata, dopo aver vinto di 10 (79-69) l’andata in irpinia. Calcoli a parte, la Dolomiti Energia di coach Buscaglia spera di concludere la regular season senza ulteriori infortunati; per Cantù invece l’obiettivo è chiudere al meglio una stagione non memorabile, ed anzi costellata di problematiche che il grande ritorno di coach Recalcati ha cominciato a dissipare.

Sconfitta in quattro delle ultime cinque partite, la MIA-Red October arriva dal ko per 93-82 nel derby di Cremona in cui la Vanoli, affamata di punti salvezza, ha messo subito le cose in chiaro con un primo quarto da 29 punti a 14. Per Cantù un sussulto dopo l’intervallo, con il break di 27-13 che l’ha riportata fino a meno 8, nei 10’ finali però Cremona ha pescato ossigeno prezioso dalla sua panchina riuscendo a rimanere sempre davanti. Nel tabellino finale 24 punti e 7 rimbalzi per JaJuan Johnson, al solito uno dei più produttivi in casa biancoblu, e 11 con 3 recuperi e 6 assist per il play Zabian Dowdell.

Trento è tornata a vincere due due passi falsi di fila, registrando uno scarto di +40 (99-59) contro Brescia che equivale al massimo storico per la società. Dopo un primo tempo più equilibrato, concluso avanti di 9 sul 44-35, i ragazzi di coach Buscaglia hanno letteralmente dominato il secondo tempo segnando ben 34 punti (a 10) nel terzo periodo, e terminando con ben 7 giocatori oltre quota 10 punti; su tutti Domique Sutton con 19 e 10 rimbalzi, doppia doppia anche per Dustin Hogue autore di 12 punti e 13 rimbalzi. Archiviata la bella vittoria sulla Leonessa, Trento spera ora di riscattare il ko interno di un girone fa: il 2 gennaio infatti Cantù s’impose sul campo dell’Aquila per 68-77, con doppia doppia di JJ Johnson (20+10 rimbalzi) e 19 punti del tiratore croato Fran Pilepic, il cui rendimento è andato un po’ in calando durante il ritorno.

Quanto ai probabili quintetti base: per la MIA-Red October previsti Dowdell nel ruolo di playmaker, David Cournooh da guardia, Tremule Darden in ala piccola, Craig Callahan da numero 4 e Johnson come pivot; in dubbia la guardia Alex Acker, assente nell’ultima trasferta di Cremona. Trento dovrebbe riproporre uno starting five più potente con l’ultimo arrivato, il danese Shavon Shields (smaltita la frattura la naso di domenica scorsa), a giostrare da ala piccola e il portoghese Joao Gomes spostato in posizione di shooting guard; nel pacchetto lunghi la coppia Sutton-Hogue, playmaker Aaron Craft. Out gli infortunati Marble e Baldi Rossi.

