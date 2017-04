Basket Lega A 2017: diretta Pesaro Olimpia Milano (LAPRESSE)

DIRETTA PESARO OLIMPIA MILANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Pesaro Olimpia Milano sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzardi, Luca Weidmann e Dario Morelli. Tra le gare della penultima di regular season c’è anche il testacoda di Pesaro dove la Consultinvest, penultima in classifica, con due soli punti di vantaggio sulla Vanoli Cremona, affronta la capolista Olimpia Milano. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (29^GIORNATA)

Quella delle ore 18.15 di domenica 30 aprile alla Adriatic Arena sarà dunque una gara fondamentale per la formazione guidata da Spiro Leka, alla quale servono assolutamente i due punti, anche in previsione di un eventuale arrivo in volata con la Vanoli che vedrebbe prevalere i lombardi in virtù dello scontro diretto. Pesaro sarebbe invece salva con un turno di anticipo con un successo ed una contemporanea sconfitta di Cremona. L’ultimo turno ha visto la Consultinvest uscire sconfitta dal difficile campo di Pistoia dopo aver combattuto sino alla fine, mentre per l’Olimpia Milano di Repesa, che continua la sua marcia di avvicinamento ai playoff cercando di compattare la squadra e trovare la migliore forma possibile, c’è stato il netto successo contro Reggio Emilia.

Nella gara di andata la Consultinvest Pesaro dovette cedere all’armata milanese per 88–84 mettendo però alla frusta gli uomini di Repesa e vincendo sia il primo che il quarto parziale, con Jones che fu il migliore marcatore della gara chiudendo con 29 punti, a cui aggiunse anche 6 rimbalzi e 7 falli subiti per un 33 di valutazione. Oltre a lui doppia cifra per Harrow, arrivato a quota 15 punti, mentre nelle file dell’Olimpia cinque i giocatori in doppia cifra a fine gara, con McLean ed Abass del quintetto base e Macvan e la coppia italiana Pascolo–Fontecchio, entrati dalla panchina. La differenza maggiore nella gara fu fatta dal computo dei rimbalzi con Milano che doppiò Pesaro con un finale di 41–21 che permise molti secondi tiri a Cinciarini e compagni.

La partita della Consultinvest a Pistoia è stata combattuta sin dalla prima palla a due, e si è conclusa con la vittoria dei toscani sono nel finale, dopo che la formazione di Leka aveva risposto con molta tranquillità ai tentativi di fuga di quella di Esposito. Nel finale sono state le triple messe a segno da Hazell a riportare sotto la formazione ospite e la decisione per l’assegnazione dei due punti è arrivata con la classica roulette dei tiri liberi, che ha visto la The Flexx molto calma. In questa gara nelle file della Consultinvest oltre ad Hazell doppia cifra finale anche per Thornton, Jones e Clarke, mentre non c’è stato il solito contributo da parte di Nnoko, che si è fermato a quota 2 punti.

Al Forum per Milano c’è stata una partenza forte contro Reggio Emilia, sfruttando la maggiore fisicità sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Primo quarto chiuso sul 28–19 e gara in pratica già indirizzata, anche se la reazione della formazione di Menetti nel secondo quarto, parziale 18–19, e nel terzo quarto, parziale 25–27, ha allungato il momento decisivo al quarto periodo, nel quale Milano ha chiuso con il punteggio di 27–15 con un super Raduljca e con la doppia cifra a quota 14 anche da parte di Sanders e Pascolo.

Alla Adriatic Arena per coach Leka andranno sul parquet alla palla a due il play Clarke, con Jones e Nnoko sotto le plance e la coppia statunitense Hazell–Thornton a completare lo starting five, mentre per Repesa il quintetto base dovrebbe comprendere il centro Tarcewski abbinato a Pascolo sotto canestro, con Sanders in posizione di numero 3, e la coppia Hickman–Abass come esterni.

La partita di basket Lega A tra Pesaro ed Olimpia Milano non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano. Aggiornamenti sul risultato e l’andamento del match saranno disponibili sul sito web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (29^GIORNATA)

