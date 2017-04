Basket Lega A 2017: diretta Reggio Emilia-Pistoia (LAPRESSE)

DIRETTA REGGIO EMILIA PISTOIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Reggio Emilia Pistoia sarà diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Denny Borgioni e Beniamino Manuel Attard. Tra le gare del penultimo turno di serie A di basket, una delle più interessanti è quella del PalaBigi di Reggio Emilia, inizio alle ore 18.15 di domenica 30 aprile, dove la Grissin Bon di coach Menetti affronta la The Flexx Pistoia di coach Esposito.

Entrambe le formazioni sono in piena corsa per un posto nei playoff, con i padroni di casa che si trovano attualmente in sesta posizione con 32 punti in classifica, appaiati alla Dolomiti Energia Trento, quinta per i risultati negli scontri diretti, mentre la formazione ospite si trova in settima posizione, con 28 punti, a pari merito con Capo d’Orlando, ma con l’insidia rappresentata dall’Enel Brindisi che la segue a soli 2 punti di distacco. La Grissin Bon è ancora in corsa per il quarto posto, detenuto attualmente dalla Dinamo Sassari con due punti di vantaggio, che significherebbe affrontare il primo turno playoff con il vantaggio del fattore campo, e dunque lo scontro del PalaBigi è importante per entrambe le formazioni.

Nell’ultimo turno disputato, la squadra di Menetti si è arresa a Milano contro la capolista Olimpia, ma la cosa più grave di questa gara è stato l’infortunio del suo pivot titolare, Riccardo Cervi, che dovrà stare assente dal parquet per tre settimane e rientrerà quindi sono nella post season. Per quanto riguarda Pistoia invece è arrivata una vittoria casalinga contro Pesaro, conquistata nel finale e con il solito caloroso apporto del pubblico del PalaCarrara. Per la Grissin Bon Reggio Emilia l’ultima sconfitta del Forum ha interrotto una serie positiva che durava da 5 gare, e rappresenta la sesta nel girone di ritorno, a fronte di 7 successi, ed anche per i toscani il ruolino di marcia delle 13 gare del girone di ritorno è lo stesso con 7 successi e 6 sconfitte.

Nella gara di andata successo netto della formazione di Esposito con il punteggio di 85–71, e doppia cifra per Crosariol, Petteway, Boothe, ed anche per lo statunitense Roberts, il cui contratto con la formazione toscana è stato rescisso da poco. Nelle file di Reggio Emila top scorer Aradori, a quota 24 punti segnati e doppia cifra per altri tre componenti del roster, Polonara, Needahm e De Nicolao, tutti a quota 10 punti, in una gara nella quale Menetti dovette fare a meno di Amedeo della Valle.

Le formazioni rispetto alla gara di andata sono entrambe cambiate, con Reggio Emilia che ha inserito nel roster il cavallo di ritorno Kaukenas e i due lunghi statunitensi Reynolds e Jawad Williams, mentre per la The Flexx sono arrivati il play inglese Okereafor e la guardia statunitense Jenkins. Domenica pomeriggio al PalaBigi, coach Menetti dovrebbe mandare sul parquet un quintetto base variato nella posizione di centro, con Williams al posto dell’infortunato Cervi, mentre i restanti quattro saranno ancora gli italiani De Nicolao come play, Della Valle ed Aradori come esterni e Polonara in ala grande. La risposta di coach Esposito vedrà Moore a gestire le azioni della The Flexx, contando sugli altri due esterni Jenkins e Petteway e con la conferma, nel settore lunghi, di Crosariol al fianco di Boothe.

La partita di basket Lega A tra Reggio Emilia e Pistoia sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sport 2 HD, il numero 202: telecronaca dalle ore 18:15. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l'applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Aggiornamenti sul risultato e l'andamento del match saranno disponibili sul sito web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

