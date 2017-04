Diretta/ Tenerife Banvit streaming video raiplay: risultato live (finale basket Champions League 2017 oggi)

Diretta Tenerife Banvit - LaPresse

DIRETTA TENERIFE-BANVIT: STREAMING VIDEO RAIPLAY.IT, RISULTATO LIVE (FINALE BASKET CHAMPIONS LEAGUE 2017, OGGI DOMENICA 30 APRILE) - Tenerife-Banvit è la finale della Champions League 2017 di basket, competizione organizzata dalla FIBA a partire proprio da questa stagione: palla a due alle ore 20.15 italiane (le 19.15 locali) di stasera, domenica 30 aprile 2017, a Tenerife, sede della Final Four. Nella partita che assegna il titolo continentale si affrontano dunque i padroni di casa spagnoli del Tenerife e i turchi del Banvit. Purtroppo non ce l’ha fatta la Reyer Venezia, battuta venerdì sera in semifinale proprio da Tenerife per 67-58, mentre il Banvit Bandirma - località che sorge sulla sponda asiatica del Mar di Marmara - nell’altra semifinale ha avuto la meglio sui francesi del Monaco per 83-74. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA DI BASKET TENERIFE-BANVIT (FINALE CHAMPIONS LEAGUE)

La competizione ha avuto una genesi molto complicata, dopo mesi di polemiche fra la Federazione internazionale da una parte, la ULEB e i top team dall’altra, che sono rimasti fedeli alla più remunerativa e prestigiosa Eurolega. La FIBA comunque non ha rinunciato al proprio progetto e ha lanciato la Champions League, che questa sera designerà la formazione che ufficialmente potrà fregiarsi del titolo di squadra campione d’Europa di basket. Il livello a dire il vero non è all’altezza dell’Eurolega, si è trattato comunque di una competizione molto interessante, con squadre di livello mediamente alto e le emozioni non sono mancate, anche per l’Italia che ha portato Venezia fino in semifinale e Sassari ai quarti, dove la Dinamo è stata sconfitta dal Monaco.

All’ultimo atto sono dunque giunte Tenerife e Banvit. La formazione spagnola attualmente si trova al quinto posto nella classifica della Liga ACB (il campionato nazionale iberico), dopo aver perso nell’ultimo turno in casa del Malaga per 88–67, e con due sconfitte in più rispetto alle quattro formazioni di testa: Real Madrid, Barcellona, Valencia e Baskonia Vitoria. Il Banvit invece si trova al quarto posto del campionato turco, alle spalle di Fenerbahce, Besiktas, Efes e con gli stessi punti del Darussafaka. Come si può notare, in entrambi i casi si tratta di piazzamenti eccellenti nei due campionati probabilmente migliori d’Europa, tanto è vero che tra le big di Eurolega le squadre spagnole e turche sono molto ben rappresentate, quindi Tenerife-Banvit può essere senza dubbio considerata una degnissima finale per una Coppa europea di pallacanestro.

La finale della Basketball Champions League 2016-2017 tra Tenerife e Banvit sarà trasmessa questa sera in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del digitale terrestre e disponibile anche al 227 della piattaforma satellitare di Sky (5557 in alta definizione), dal momento che la Rai ha seguito tutta la manifestazione coprendo fin dalle prime fasi una partita di squadre italiane a settimana. Sarà disponibile anche la diretta streaming video gratuita e accessibile a tutti sul sito web www.raiplay.it. Aggiornamenti sul risultato della partita saranno disponibili sul sito web ufficiale della Champions League, all’indirizzo www.basketballcl.com. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA DI BASKET TENERIFE-BANVIT (FINALE CHAMPIONS LEAGUE)

