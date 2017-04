Basket Lega A 2017, diretta Varese-Cremona: qui Attilio Caja, 55 anni, allenatore di Varese ed ex Cremona (LAPRESSE)

DIRETTA VARESE-CREMONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Varese Cremona sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Alessandro Vicino e Denis Quarta. Dopo aver vinto nel derby lombardo contro la Mia Cantù, la Vanoli Cremona va all’assalto anche della OpenJobMetis Varese nel penultimo turno della stagione regolare, alla ricerca dei due punti che permetterebbero l’aggancio a Pesaro qualora questa non dovesse battere Milano all’Adriatic Arena. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (29^GIORNATA)

La gara di Masnago si gioca domenica 30 aprile con inizio alle ore 18.15 contro la formazione di Attilio Caja, che dopo la sconfitta di Venezia nell’ultimo turno ha detto definitivamente addio alla possibilità di raggiungere i playoff e in settimana ha visto anche l’addio del suo capitano, Daniele Cavaliero, che ha scelto di tornare a giocare nella sua città natale, Trieste, cercando di dare il suo contributo nei playoff di serie A2 per un ritorno sperato nella massima serie da parte dell’Alma. La partita dei varesini al Taliercio è stata condotta con molta determinazione, contro una Reyer che si è presentata sul parquet abbastanza incerottata, e Caja ha potuto contare sulla buona vena realizzativa dei suoi due americani.

Johnson e Maynor, per tenere in scacco i padroni di casa che sono nel finale di gara hanno avuto la certezza del successo. Varese è riuscita a chiudere in vantaggio il terzo periodo, ma nell’ultimo quarto Venezia dopo aver annullato i 5 punti di svantaggio ha sorpassato, riuscendo così a mantenere il vantaggio su Avellino nella corsa alla seconda posizione. Varese non ha mollato sino alla fine, nonostante lo svantaggio iniziale, che era arrivato anche a quota 15 punti nel corso della seconda frazione, ed ha chiuso sul –4 all’intervallo, rientrando poi con grande voglia sul parquet per un terzo quarto con inerzia a suo favore e ribaltamento del risultato.

Nell’ultimo periodo il risultato è stato di 25–11 a favore della formazione di De Raffaele, con Varese che non ha avuto il solito contributo da parte di Eyenga, fermato ad un inusuale, per lui, score di 4 punti. Johnson con 20 punti e Maynor con 27, hanno fatto pentole e coperchi, ma la formazione orogranata si è dimostrata più compatta, mettendo fine alle ambizioni playoff di una Varese che ha comunque disputato un buon girone di ritorno, mettendo fine a tutti i patemi dell’andata riguardo alla salvezza.

Per la Vanoli Cremona era necessaria una vittoria contro Cantù nel derby per tornare a sperare nella salvezza, ed alla fine vittoria è stata, con la formazione di Lepore che ha sfruttato al meglio l’approccio difficile alla partita di Cantù per prendersi un buon vantaggio e difenderlo poi quando la formazione di Recalcati ha provato a rifarsi sotto sfruttando anche le palle perse che iniziavano ad aumentare in casa Vanoli. Una gara nella quale lepore ha avuto un ottico contributo sia da parte di Wojchechovski, al suo record personale di punti in serie A, che di Gaspardo. Il polacco naturalizzato italiano ha realizzato 18 punti, senza nessun tiro sbagliato, a cui ha aggiunto anche la cattura di 4 rimbalzi ed ha smazzato 3 assist.

Per Gaspardo i punti sono stati 13, e con loro hanno chiuso l’incontro in doppia cifra anche Johnson–Odom e Turner. 29–14 il risultato del primo quarto di gioco in favore della Vanoli, poi massimo vantaggio per Cremona nel secondo quarto, a quota +24, e punteggio a tabellone all’intervallo sul 55–33. Nel terzo quarto avvio devastante da parte di Cantù, che si riporta sino a –10, e poi a –8 alla terza sirena, poi si scatena la coppia Gaspardo–Wojchiechovski e Cremona, grazie anche ad una tripla di Mian riporta il suo vantaggio a 14 punti, e riesce a controllare anche gli ultimi affondi di una formazione brianzola che non molla sino alla fine.

La gara di Masnago vedrà coach Caja schierare nel suo quintetto base il play statunitense Maynor, affiancandogli Johnson come guardia, Eyenga come ala piccola e la coppia formata da Anosike e Ferrero sottocanestro. Per coach Lepore il quintetto base di questa gara dovrebbe essere formato dall’ex Sassari Johnson–Odom, Harris e Turner negli altri due ruoli di esterni, con Thomas insieme a Biligha a cercare di fermare gli avversari sotto le plance.

La partita di basket Lega A tra Openjobmetis Varese e Vanoli Cremona non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano. Aggiornamenti sul risultato e l’andamento del match saranno disponibili sul sito web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (29^GIORNATA)

