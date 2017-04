Diretta/ Virtus Bologna Casale Monferrato: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 2017, oggi)

Playoff Basket A2 2017: diretta Virtus Bologna-Casale Monferrato, gara-1 (LAPRESSE)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA CASALE MONFERRATO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 PLAYOFF 2017, OGGI) - Virtus Bologna Casale Monferrato sarà diretta dagli arbitri Christian Borgo, Enrico Boscolo e Chiara Maschietto. Le squadre scendono in campo domenica 30 aprile 2017 al PalaDozza, per gara-1 degli ottavi di finale del campionato di basket A2. Alle ore 18:00 scattano i playoff per Virtus Bologna e Casale Monferrato, che saranno impegnate in una serie al meglio delle cinque partite: per l’eventuale gara-5 la Segafredo avrà il vantaggio del fattore campo, essendosi classificata più in alto in stagione regolare.

La squadra allenata da Alessandro Ramagli ha concluso il girone Est con 42 punti e in vetta alla classifica, in coabitazione con Treviso e Trieste ma sfavorita dalla differenza canestri rispetto alla De’ Longhi. In ogni caso, le V nere hanno condotto un campionato di tutto rispetto confermando i pronostici della vigilia, in una stagione che le ha già viste conquistare la Coppa Italia di categoria nel mese di marzo, dopo la finale contro Biella risolta da un epilogo al cardiopalma (69-68).

Nel primo turno dei playoff la Virtus Bologna affronta la NoviPiù Casale Monferrato, settima forza del girone Ovest terminato con un record di 16 vittorie e 14 sconfitte (9-6 in trasferta). La squadra allenata da Marco Rammendino è stata tra le protagoniste nella seconda parte della stagione, dopo un avvio negativo: nel primo turno della postaseason parte sfavorita ma chissà che il pronostico avverso non si trasformi in un vantaggio, con maggiori carichi di pressione sulle spalle degli avversari.

Che in vista dei playoff si sono rinforzati proprio con un ex Casale Monferrato: la guardia Stefano Gentile, reduce da un biennio a Reggio Emilia e con sei stagioni di Serie A alle spalle. Quest’anno il maggiore dei fratelli Gentile è stato vittima d’infortuni che ne hanno limitato impiego e rendimento: ciò detto, la Virtus si è assicurata (per due anni, con possibilità di rescissione senza la promozione in A) una guardia in grado di spostare gli equilibri in questi playoff di A2.

Non che mancassero le frecce all’arco di coach Ramagli, che in regular season ha visto brillare soprattutto il pivot Kenny Lawson, 18,5 punti e quasi 8 rimbalzi di media, e la guardia Michael Umeh che ha garantito 17,3 punti a sera tirando con il 52% da due e con il 42% da tre punti. I due americani della Virtus rappresentano i pericoli principali per la difesa di Casale, che in campionato si è fatta valere concedendo solo 68,9 punti a partita. Il top scorer è stato invece il playmaker Giovanni Tomassini, per lui 13,3 punti a sera.

Tre gli ex Virtus Bologna nel roster di Casale Monferrato: il veterano Brett Blizzard, guardia di 36 anni a basket City dal 2006 al 2010, con tanto di Eurochallenge vinta nel 2009; l’ancor più esperto play Fabio Di Bella che ha vestito la canotta delle V nere tra 2005 e 2008, e infine il lungo Niccolò Martinoni alla Virtus nel 2010-2011. Quanto alla situazione infortunati, Casale deve fare ancora a meno dell’ala slovena Mitja Nikolic. Gara-1 dei playoff di A2 tra Virtus Bologna e Casale Monferrato non sarà trasmessa in diretta tv da canali in italiano, ma in diretta streaming video sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com per gli abbonati a LNP TV Pass.

