Risultati basket Lega A/ Classifica aggiornata e griglia play off: live score in diretta (29^ giornata)

L'Olimpia Milano ha vinto la regular season di basket Lega A (LaPresse)

RISULTATI BASKET LEGA A: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVE SCORE IN DIRETTA E PROSSIMO TURNO (29^ GIORNATA, OGGI) - La ventinovesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017, penultima della regular season, si gioca quasi esclusivamente in contemporanea: domenica 30 aprile sette partite vanno in scena alle ore 18:15 mentre la sola Sassari-Venezia sarà alle ore 20:45 come posticipo.

Nel dettaglio, nel tardo pomeriggio avremo Pesaro-Milano, Varese-Cremona, Reggio Emilia-Pistoia, Cantù-Trento, Brindisi-Capo d’Orlando, Avellino-Caserta e Brescia-Torino. I primi verdetti ci sono già: sappiamo dell’Olimpia Milano che ha vinto la regular season, mentre alla Reyer basta una vittoria per blindare il secondo posto e dunque avere il vantaggio del fattore campo fino alla finale (nella peggiore delle ipotesi).

Le prime sei sono già tutte ai playoff; a Pistoia basta sostanzialmente una vittoria per tenere lontana Brindisi, lo stesso per Capo d’Orlando che gioca proprio oggi al PalaPentassuglia e potrebbe rimanere davanti anche perdendo con 3 o meno punti di scarto (ma a quel punto rischierebbe tantissimo). Fuori dai giochi due delle tre squadre a quota 24, vale a dire Brescia, Torino e Varese: un arrivo in ammucchiata a quota 28 è impossibile per via delle sfide dirette che bisogna ancora giocare, per esempio quello tra Germani e Fiat.

Qui va fatto un distinguo: Torino è aritmeticamente fuori perchè ha gli scontri diretti a sfavore sia contro la The Flexx che contro la Betaland, Brescia invece è sotto con Capo d’Orlando ma all’ultima giornata sarà a Pistoia, parte da un +16 e dunque tecnicamente può ancora sperare (dunque deve vincere oggi, tifare per i siciliani e poi giocarsi il tutto per tutto al PalaCarrara).

Per quanto riguarda la Openjobmetis, i lombardi sono sotto con entrambe le squadre che occupano la settima posizione, dunque la sconfitta di Venezia l’ha tolta dai giochi. In coda invece è lotta a due: Cremona si è rimessa in corsa con la vittoria su Cantù e adesso spera, perchè con Pesaro ha sfida diretta a favore e dunque le basterebbe arrivare a pari punti.

Già oggi potrebbe avvenire il sorpasso, sul campo di una Varese che però ci tiene a chiudere al meglio e vuole anche vendicare la sconfitta dell’andata. La Consultinvest ospita l’Olimpia che pensa già ai playoff: una vittoria non è certo da scartare, e dunque già oggi potremmo avere la retrocessione aritmetica in A2 da parte della formazione cremonese.

LEGA A 2016-2017, 29^ GIORNATA

ore 18:15 Pesaro-Milano

ore 18:15 Varese-Cremona

ore 18:15 Reggio Emilia-Pistoia

ore 18:15 Cantù-Trento

ore 18:15 Brindisi-Capo d’Orlando

ore 18:15 Avellino-Caserta

ore 18:15 Brescia-Torino

ore 20:45 Sassari-Venezia

CLASSIFICA LEGA A 2016-2017

Milano 22-6

Venezia 19-9

Avellino 18-10

Sassari 17-11

Trento, Reggio Emilia 16-12

Pistoia, Capo d’Orlando 14-14

Brindisi 13-15

Brescia, Torino, Varese 12-16

Cantù, Caserta 11-17

Pesaro 9-19

Cremona 8-20

LEGA A 2016-2017, 30^ GIORNATA

Domenica 7 maggio

ore 18:15 Cremona-Reggio Emilia

ore 18:15 Trento-Avellino

ore 18:15 Caserta-Sassari

ore 18:15 Torino-Varese

ore 18:15 Venezia-Brindisi

ore 18:15 Milano-Cantù

ore 18:15 Capo d’Orlando-Pesaro

ore 18:15 Pistoia-Brescia

