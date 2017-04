Miroslav Raduljica, centro dell'Olimpia Milano (Foto LaPresse)

DIRETTA OLIMPIA MILANO UNICS KAZAN: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 2017, OGGI) - Olimpia Milano Unics Kazan al Mediolanum Forum si gioca venerdì 7 aprile alle ore 20:45 e questa partita chiude il girone di basket Eurolega 2016-2017. Alla sirena conclusiva le due squadre andranno in vacanza: entrambe eliminate da tempo, non hanno mai corso davvero per i playoff e adesso per Milano l'unico obiettivo possibile (e comunque non consolatorio) sarà quello di evitare l'ultimo posto in classifica, oltre che trovare ritmo in vista dei playoff di campionato.

L’Olimpia vista a Kaunas, nel turno precedente contro lo Zalgiris è sembrata aver fatto un passo avanti nel segno della convinzione, e con i componenti italiani del roster che si sono messi in particolare evidenza per quello che viene comunemente chiamato "attaccamento alla maglia", e che si è visto anche in McLean e Macvan, due dei più positivi nell’intera stagione europea della formazione di Repesa, a confronto di alti e bassi di altri componenti della squadra.

Milano ha però fatto un passo indietro in campionato, dove ha subito la prima sconfitta casalinga stagionale, ad opera di una Dolomiti Energia Trento molto autoritaria, che ha lasciato solo le briciole ai milanesi, probabilmente anche per le maggioro motivazioni, oltre che per gli infortuni che continuano a tartassare l’Olimpia, che dalla prossima settimana tornerà a concentrarsi solo sul campionato italiano.

Per il pubblico del Forum sarà l’occasione di rivedere, da avversario, Keith Langford, il miglior marcatore di questa stagione di Eurolega, che nelle file dell’Olimpia ha giocato per due stagioni, dal 2012 al 2014, risultando nella seconda annata il miglior marcatore, premiato con il trofeo intitolato ad Alphonso Ford.

Lo stesso Langford era stato il migliore dei suoi, con 25 punti all’attivo, nella gara di andata tra queste due formazioni, che si era chiusa con il successo dei russi con il punteggio di 100-79. Insieme a lui il play Panin, mandato in quintetto da Pashutin ed interprete della "partita della vita" con 18 punti a referto con 3/3 da due punti e 4/5 da tre punti. L’Olimpia, oltre che nelle percentuali di tiro, venne dominata anche a rimbalzo, con McLean, Hickman, Sanders e Dragic che chiusero la gara sul parquet russo in doppia cifra.

L’Unics Kazan, che ha una striscia aperta di 12 sconfitte, ha proprio Langford come miglior realizzatore, ad una media di 22,1 ppg, seguito dal play spagnolo, Colom, che aggiunge 5,7 assist agli 11,3 ppg. Doppia cifra anche per il pivot Parakhouski, con 11,5 ppg, e bravo anche nella statistica delle stoppate. In casa Olimpia i due migliori realizzatori su cui puntare restano Sanders e Hickman rispettivamente con 12,5 e 10,2 ppg, mentre l’altro giocatore in doppia cifra media, con 11,1 ppg è il lungodegente Simon, che non vedremo in campo in questa gara.

L’Olimpia Milano ha chiuso la sequenza delle trasferte di Eurolega con una prestazione di grande solidità a Kaunas, contro una formazione che ha provato di tutto per chiudere in bellezza la Regular Season dopo aver sfiorato l’accesso ai quarti di finale. L’aspetto più significativo del successo in terra lituana per Repesa, è rappresentato dalla prova corale della squadra, ancora una volta alle prese con diverse assenze per infortunio.

L’avvio non era stato dei migliori, ma contrariamente ad altre occasioni i milanesi hanno trovato la forza di reagire portando la partita in equilibrio e tenendocela nei quarti centrali, per poi provare e centrare il sorpasso nei minuti finali, con grande solidità anche dalla lunetta nel finale di gara, con Abass che ha giocato per quasi tutta la gara ed è stato freddo nei momenti cruciali del match.

Concreto anche Pascolo, a quota 12, senza errori al tiro e grande la grinta del capitano, Cinciarini, top scorer insieme a McLean. L’Unics invece è crollato sul parquet della Stella Rossa, ancora in corsa per la qualificazione, ai playoff chiudendo sotto 83-65 con Langford a quota 16 e Colom a 11 i soli in doppia cifra.

Nella gara del Forum quintetto base per coach Jasmin Repesa che nonostante tutto non avrà sorprese: dovrebbe essere composto da Andrea Cinciarini, Ricky Hickman, Awudu Abass, Milan Macvan e Miroslav Raduljica. Per coach Pashutin scenderanno sul parquet Colom, Panin, Langford, Banic e Parakhouski.

Olimpia Milano Unics Kazan sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports: appuntamento per tutti sul canale 204 della televisione satellitare, con tutti gli abbonati che potranno anche avvalersi dell'applicazione Sky Go per la diretta streaming video, attivandola senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

