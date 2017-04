Diretta Trento Sassari (LAPRESSE)

DIRETTA TRENTO SASSARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Trento Sassari sarà diretta dagli arbitri Enrico Sabetta, Maurizio Biggi e Fabrizio Paglialunga: appuntamento al PalaTrento dalle ore 20:45 di sabato 8 aprile 2017, per l’anticipo della 26^giornata di campionato. Una sfida molto interessante che vede di fronte due squadre in lizza per un piazzamento playoff.

Prima della palla a due Trento si trova al quarto posto in classifica con 30 punti, gli stessi di Avellino che ha dalla sua lo scontro diretto del girone d’andata, 28 invece per Sassari che occupa la settima posizione. In casa Dolomiti Energia la situazione è agrodolce: il lato buono della medaglia riguarda i risultati, che stanno premiando la squadra di coach Buscaglia come la migliore del girone di ritorno, in cui ha ottenuto 8 vittorie in 9 partite. L’ultimo successo sul campo dell’Olimpia Milano, che ha perso la sua imbattiblità casalinga, ha confermato l’ottimo stato di forma di Trento che però in un colpo solo ha perso per infortunio due giocatori importanti.

Anzitutto Devyn Marble, che al Forum di Assago è caduto male sul ginocchio destro procurandosi una lesione del legamento crociato anteriore: la sua stagione può quindi considerarsi già finita. Nelle 10 partite disputate dal suo arrivo a gennaio, la ventiquattrenne ala USA si era reso molto utile alla causa bianconera, in termini ci cifre (10,4 punti, 3,2 rimbalzi, 2,1 assist) ma anche con un’ottima efficienza difensiva. L’altro infortunato è Filippo Baldi Rossi, utilissimo nelle rotazioni di coach Buscaglia e lungo dalla spiccata versatilità, come dimostrano le ottime percentuali al tiro (quest’anno 46% da due, 38,1% da tre e 81,4% ai liberi).

Il venticinquenne modenese si è sottoposto ad un intervento per stabilizzare il menisco esterno del ginocchio sinistro, già infortunatosi nella stagione scorsa: per lui stop di 45-60 giorni ed arrivederci ai playoff, nella migliore delle ipotesi. Il GM di Trento Salvatore Trainoti si è rimesso sul mercato alla ricerca di un giocatore comunitario, che sarà annunciato a breve. Contro Sassari invece Maurizio Buscaglia dovrebbe schierare in quintetto Craft, reduce dalla tripla doppia avvicinata a Milano, Flaccadori in posizione di guardia, il portoghese Gomes da ala piccola e la coppia Dominique Sutton-Dustin Hogue a presidiare i tabelloni.

Sassari si presenta al PalaTrento reduce da due vittorie consecutive ed entrambe per un solo punto: al 77-78 strappato sul parquet di Cremona ha fatto seguito il 79-78 con cui la Dinamo ha piegato Brindisi nell’ultimo turno. In cui a trascinare la carretta offensiva è stato David Bell: l’esperto playmaker ha infilato 20 punti tirando 5/10 dalla lunga distanza, mentre il canestro della vittoria è arrivato da Trevor Lacey che nell’ultima azione ha concluso con un coast to coast a fil di sirena. Proprio l'ex Pesaro però si è fatto male ad una mano nella giornata di giovedì, e per questo perderà le ultime partite di stagione regolare.

Tra le ultime due partite di campionato, il Banco di Sardegna ha subito l’eliminazione dai quarti di finale della neonata Champions League, perdendo entrambe le sfide contro i francesi del Monaco. Per la trasferta di Trento non ci sono altri problemi d’infermeria: il pivot Gani Lawal e il play Rok Stipcevic hanno smaltito i rispettivi acciacchi e sono regolarmente a disposizione di coach Federico Pasquini. Che dovrebbe proporre uno starting five con Bell a menare le danze, Josh Carter guardia tiratrice, Devecchi e Brian Sacchetti nei ruoli di ala e il lituano Lydeka da pivot. Pronti a dar manforte dalla panchina i vari David Lighty (ex di turno), Dusko Savanovic e Lawal.

La partita di basket tra Dolomiti Energia Trento e Banco di Sardegna Sassari sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sport 3 HD, il numero 203: telecronaca dalle ore 20:45. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Aggiornamenti in tempo reale sul sito ufficiale www.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata con punteggio e statistiche aggiornate azione per azione.

© Riproduzione Riservata.