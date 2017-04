(AGG) Risultati/ Basket Lega A: classifica aggiornata, live score in diretta e prossimo turno (26^ giornata)

Risultati Basket Lega A: Varese ha vinto le ultime sei partite (Foto LaPresse)

RISULTATI BASKET LEGA A: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVE SCORE IN DIRETTA E PROSSIMO TURNO (26^ GIORNATA, OGGI) - Si disputa nel fine settimana la ventiseiesima giornata nel campionato di basket Lega A 2016-2017, undicesima di ritorno: inaugurata dall’anticipo Trento-Sassari, prosegue domenica 9 aprile con altre partite che daranno un quadro ancor più definito a una situazione di classifica nella quale bisogna ancora stabilire quali squadre giocheranno i playoff e quale invece sarà costretta a retrocedere.

Oggi non è previsto l’anticipo delle 12: si parte alle ore 18 con Milano-Venezia, alle ore 18:15 avremo Reggio Emilia-Varese, Avellino-Cantù, Brindisi-Pesaro, Caserta-Torino e Cremona-Brescia mentre alle ore 20:45 ci sarà Pistoia-Capo d’Orlando. Milano e Venezia sono le uniche due squadre già qualificate ai playoff, e improvvisamente la Reyer ha una possibilità di mettere le mani sulla regular season: scarse perchè ci sono comunque tre partite di distanza, ma l’Olimpia reduce da due sconfitte sta inevitabilmente tirando il fiato e dunque può lasciare campo a Venezia, che si porterebbe a -2 con le sfide dirette a favore (ha vinto anche all’andata) mettendo pressione alla capolista.

Alle spalle di queste due squadre è lotta serratissima per le altre sei posizioni: quasi fatta per Avellino e Trento, Reggio Emilia invece deve costruirsi la qualificazione e oggi rischia, perchè Varese arriva da sei vittorie in fila e potrebbe candidarsi alla lotta per la post season espugnando il PalaBigi. Viceversa la Grissin Bon sarebbe sicura del posto battendo la Openjobmetis, anche Capo d’Orlando e Sassari sono quasi dentro mentre da Pistoia (12-13) a Cantù (10-15) potrebbe ancora ragionevolmente succedere di tutto, e sono sei le squadre coinvolte.

Capitolo retrocessione: adesso è Pesaro a rischiare tantissimo, Cremona infatti si è presa il vantaggio nella sfida diretta (per differenza canestri) e con una vittoria interna contro una Brescia pericolante ma quasi salva si metterebbe ancor più ai ripari. La Consultinvest non può sbagliare al PalaPentassuglia; peccato che Brindisi sia in piena corsa per un posto ai playoff, che attualmente non ha tra le mani visto che nella classifica avulsa con Pistoia e Torino (tutte con 12 vittorie) sarebbe la The Flexx a qualificarsi.

Un turno che come abbiamo visto regalerà tante emozioni: la situazione attuale ci dice che una vittoria o una sconfitta in più, ma anche un canestro segnato o sbagliato, potrebbero fare tutta la differenza del mondo per tante formazioni che stanno ancora lottando per i rispettivi obiettivi, e dunque andiamo verso una entusiasmante conclusione della regular season di basket Lega A.

LEGA A 2016-2017, 26^ GIORNATA

Domenica 9 aprile

ore 18:00 Milano-Venezia

ore 18:15 Reggio Emilia-Varese

ore 18:15 Avellino-Cantù

ore 18:15 Brindisi-Pesaro

ore 18:15 Caserta-Torino

ore 18:15 Cremona-Brescia

ore 20:45 Pistoia-Capo d’Orlando

CLASSIFICA LEGA A 2016-2017

Milano 20-5

Venezia 17-8

Avellino, Trento 15-10

Trento, Sassari 15-11

Reggio Emilia, Capo d’Orlando, Sassari 14-11

Pistoia, Brindisi, Torino 12-13

Varese, Brescia 11-14

Cantù 10-15

Caserta 9-16

Cremona, Pesaro 7-18

LEGA A 2016-2017, 27^ GIORNATA

Sabato 15 aprile

ore 19:30 Brindisi-Milano

ore 20:30 Brescia-Venezia

ore 20:30 Avellino-Cremona

ore 20:30 Cantù-Pistoia

ore 20:30 Varese-Trento

ore 20:30 Sassari-Capo d’Orlando

ore 20:30 Pesaro-Caserta

ore 20:30 Reggio Emilia-Torino

© Riproduzione Riservata.