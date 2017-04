Diretta/ Avellino-Cantù: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

Diretta Avellino Cantù (LAPRESSE)

DIRETTA AVELLINO CANTU’: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Avellino Cantù sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Gabriele Bettini e Dario Morelli. Palla a due alle ore 18:15 di domenica 9 aprile 2017, nella cornice del PalaDelMauro che ospita questo match valido per la 26^giornata della Lega A di basket. Due punti per blindare i rispettivi traguardo: la Sidigas Avellino, allenata dal canturino Pino Sacripanti ed infarcita di ex biancoblu, occupa il terzo posto in classifica con 30 punti: per l’ufficialità dei playoff manca davvero poco, in ogni caso la squadra irpina deve pensare a vincere il più possibile per garantirsi la miglior posizione nella griglia della postseason (difficilmente però potrà terminare seconda, avendo perso i due scontri diretti con Venezia).

La MIA-Red October naviga in acque diverse, in dodicesima posizione con 20 punti: la porta dei playoff non si è ancora del tutto chiusa, ma come ha ricordato coach Recalcati la priorità rimane il raggiungimento dell’aritmetica salvezza; in tal senso il margine di 6 lunghezze sulla coppia di fondo, composta da Cremona (che Cantù affronterà il 23 aprile) e Pesaro, appare una dote sufficientemente sicura. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-21017 (26^GIORNATA)

Ci sono i presupposti per assistere ad una bella partita al PalaDelMauro, anche perché entrambe le squadre vorranno riscattare le rispettive sconfitte patite nell’ultimo turno. Avellino ha come detto ceduto il passo a Venezia, dopo un confronto equilibrato ma in cui la Sidigas non è mai riuscita a mettere la testa avanti. Gli sforzi della coppia Ragland-Logan (36 punti in due), non sono bastati per espugnare il Taliercio contro una Reyer determinata e galvanizzata dalla qualificazione alle Final Four di Champions League, ottenuta pochi giorni prima.

Come la Scandone, anche Cantù ha incassato il secondo ko consecutivo perdendo nel sentito derby con Varese, corsara al PalaDesio per 72-85. Dopo un primo tempo più equilibrato, concluso sul 44-46 per gli ospiti, la Openjobmetis ha scavato il solco decisivi del terzo periodo con un parziale di 23 punti a 14, da cui i ragazzi di coach Recalcati non sono più risaliti. In settimana, la squadra brianzola ha disputato un’amichevole contro l’Angelico Biella, capolista nel girone ovest della Lega A2.

Senza badare al punteggio, azzerato dopo ogni quarto, Recalcati ha preferito non rischiare i vari Zabian Dowdell, Alex Acker e JaJuan Johnson (per loro solo pochi minuti), concedendo spazio ai giovani e al veterano Uros Slokar, aggregatosi a dicembre ma non ancora sceso in campo in partite ufficiali. Al test-match non ha invece preso parte l’ala Tremmel Darden, alle prese con un fastidio muscolare ad un polpaccio: per la trasferta di Avellino la sue condizioni sono da verificare.

A proposito d’infortuni, Avellino non può schierare uno dei tanti ex di giornata: il pivot ucraino Kyrylo Fesenko, infortunato al ginocchio sinistro e probabilmente recuperabile per i playoff. Dall’ultima trasferta di Venezia è uscito malconcio Maarty Leunen, a Cantù dal 2009 al 2014: per l’esperta ala USA una contusione non preoccupante. Pensando ai probabili quintetti base, Avellino dovrebbe schierare Ragland, Logan, Levi Randolph in ala piccola, Adonis Thomas da numero 4 e l’altro ex Marco Cusin sotto le plance. Per Cantù previsti invece Dowdell a dirigere le operazioni e Cournooh a completare il backcourt, poi il croato Pilepic in ala piccola, Pat Calathes e l’esplosivo JJ Johnson nel pitturato.

La partita di basket tra Avellino e Cantù sarà trasmessa in diretta tv dall’emittente locale Milanow, visibile in Lombardia al canale numero 191 del digitale terrestre. Non è prevista invece la diretta del match in streaming video. Aggiornamenti in tempo reale sul sito ufficiale www.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata con punteggio e statistiche aggiornate azione per azione. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-21017 (26^GIORNATA)

