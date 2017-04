Diretta Brindisi Pesaro (LAPRESSE)

DIRETTA BRINDISI-PESARO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Brindisi Pesaro sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzardi, Emanuele Aronne e Matteo Boninsegna. Enel e Consultinvest si affrontano domenica 9 aprile 2017 dalle ore 18:15, nella partita valida per la ventiseiesima e quintultima giornata del campionato di basket.

Brindisi sta lottando per la qualificazione alla postseason: prima di questo turno la squadra allenata da Meo Sacchetti si trova al nono posto, quindi appena fuori dalla griglia playoff, ma con gli stessi punti di Pistoia (24) che registra una miglior differenza canestri nei due scontri diretti. Pesaro invece punta alla salvezza: obiettivo ancora alla portata ma complicato dall’ultima sconfitta contro la diretta concorrente Cremona, che domenica scorsa ha sconfitto la Vuelle ribaltando la differenza canestri (sarà quindi in vantaggio in caso di arrivo alla pari) ed operando l’aggancio a quota 14. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-21017 (26^GIORNATA)

La sfida del PalaPentassuglia promette quindi scintille, le motivazioni non mancheranno e in particolare Pesaro vorrà dare una scossa alla classifica e all’ambiente, dopo le ultime 5 sconfitte consecutive. Brindisi si presenta all’appuntamento al completo e con l’intenzione di riscattare l’ultimo, bruciante ko patito sul parquet di Sassari, al termine di una gara in cui l’Enel è prima affondata a fine terzo quarto, sul 66-49 per la Dinamo, e poi risorta grazie al parzialone di 29 punti a 13 negli ultimi 10’. A decidere il risultato finale è stato però il sassarese Trevor Lacey, che si è inventato una fuga con lay-up a fil di sirena per il 79-78 a favore del Banco di Sardegna.

A Brindisi non è bastata l’ottima prova di Phil Goss, autore di 17 punti con 5/7 dal campo e 6 rimbalzi, né l’exploit offerto dal playmaker Nic Moore. Quest’ultimo ha riscritto il proprio season high toccando quota 29, grazie ad una clamorosa prestazione balistica che lo ha visto infilare ben 7 delle 9 triple scagliate. Di contro Brindisi ha pagato l’opacità del suo top scorer Amath M’Baye, autore di soli 4 punti che rappresentano il suo minimo stagionale.

Pesaro affronta la delicata trasferta pugliese senza problemi d’infermeria, anche se la squadra di coach Spiro Leka si è allenata al completo solo da giovedì. Dopo il ko interno con Cremona, la società ha optato per il ritiro mandando la squadra ad allenarsi a Borgo Pace: un modo per cementare il gruppo isolandolo dalle critiche ed anche dai malumori dei tifosi, che hanno fischiato i giocatori al termine dell’ultimo match.

Eppure, pur senza offrire un basket particolarmente brillante, la Vuelle se l’era giocata punto a punto per tre quarti, prima di cedere alla Vanoli che nell’ultimo e decisivo parziale ha prodotto 7 lunghezze in più, per il +10 finale (63-73). Poche le note individuali da salvare: tra queste la doppia doppia del pivot Jarrod Jones, a quota 18 punti e 11 rimbalzi, e i 19 punti della guardia Rotnei Clarke alla sua terza presenza (è arrivato a metà marzo). Più limitato l’apporto del playmaker Marcus Thornton (11 con 2/9 al tiro), così come quello dell’altro innesto invernale ovvero l’ala Jeremy Hazell.

Passando ai probabili starting five di Brindisi-Pesaro, l’Enel di coach Sacchetti dovrebbe presentarsi con Moore in cabina di regia, Durand Scott e Kris Joseph pronti sul perimetro, M’Baye e Robert Lawrence Carter dentro l’area; attenzione al sesto uomo di lusso Samario Samuels, ingaggiato da un paio di settimane e già campione d’Italia nel 2014 con l’Olimpia Milano. Per la Consultinvest Pesaro invece previsti dall’inizio Thornton, Clarke in guardia, Hazell e Jones nei ruoli di ala e il camerunese Landry Nnoko sotto le plance.

La partita di basket tra Enel Brindisi e Consultinvest Pesaro sarà trasmessa in diretta tv dall’emittente locale RTV San Marino, visibile nelle Marche al canale 93 del digitale terrestre. Non è prevista invece la diretta del match in streaming video. Aggiornamenti in tempo reale sul sito ufficiale www.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata con punteggio e statistiche aggiornate azione per azione. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-21017 (26^GIORNATA)

