Diretta/ Caserta Torino: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

Diretta Caserta Torino: Daniele Cinciarini contro Mirza Alibegovic (Foto LaPresse)

DIRETTA PASTA REGGIA CASERTA FIAT TORINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Caserta Torino sarà diretta dalla terna arbitrale Begnis-Vicino-Bartoli; alle ore 18:15 di domenica 9 aprile le due squadre scendono in campo al PalaMaggiò per la ventiseiesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. Per la squadra di Sandro Dell’Agnello c’è stato uno stop sul campo della Germani Brescia che ha lasciato i bianconeri casertani a 18 punti in classifica, in una situazione che potrebbe essere preoccupante in caso di nuova sconfitta, visto che le ultime due della classifica, Cremona e Pesaro, sono a 4 punti di distacco.

Per la Fiat invece è arrivata una sconfitta casalinga contro Pistoia, che ha determinato l’uscita dal gruppo playoff, dove comunque ha buone possibilità di rientrare, visto che la nona, la stessa Pistoia, e la decima, Brindisi, hanno gli stessi punti, 24, della formazione di Frank Vitucci, che nella gara del ParaRuffini contro i toscani ha avuto un Poeta veramente in grande spolvero, che ha eguagliato il suo punteggio massimo in carriera nel campionato di Serie A, 26 punti, anche se questo non è bastato per il successo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

Nella gara di andata tra queste due formazioni si impose quella di Vitucci, al termine di una gara combattuta ed equilibrata, chiusa sul punteggio di 80-77, e nella quel il miglior realizzatore nelle file dei piemontesi fu Alibegovic, a segno con 17 punti; con lui in doppia cifra anche Harvey, Wilson e White, mentre nella formazione casertana ci furono ben 37 punti di Edgard Sosa, che da alcuni turni ha lasciato il roster di dell’Agnello, e doppia cifra anche per Puntney e per Giuri.

Nella gara del PalaGeorge si affrontavano due squadre in serie negativa, la Germani Brescia con 4 sconfitte consecutive, e la Pasta Reggia Caserta con 6. Tra le due, alla fine di un match molto combattuto, i due punti sono andati alla formazione di coach Diana, che ha sfruttato una giocata di classe di Landry che ha messo a segno una tripla poco prima della sirena finale. Una gara nella quale Caserta ha comandato a lungo nel punteggio, contro la formazione di casa che stentava a trovare il canestro, e puntando in attacco sulle buone prestazioni sia di Berisha che di Cinciarini, entrambi partiti dalla panchina.

Per quest’ultimo si era parlato anche di un interessamento della Fortitudo Bologna per chiudere la stagione in A2, ma alla fine il passaggio non è stato formalizzato. Il primo periodo vede una partenza sprint di Caserta, con Diawara e Putney, ed arriva il 7-0 per i casertani con il finale di primo quarto che dice 15-6, con un parziale risveglio della Germani. Nel secondo quarto la formazione di Diana si riprende qualche punto dello svantaggio accumulato ma la precisione di Cinciarini dalla lunetta consente agli ospiti di chiudere in vantaggio 23-28 all’intervallo.

Dopo il riposo le due formazioni continuano a scambiarsi dei mini parziali, con Brescia che raggiunge la parità a quota 40, poi Caserta che chiude a +2 al 30esimo. Primo vantaggio per gli uomini di Diana ad inizio ultimo periodo, poi grande equilibrio e sul +3 ospite sono 6 punti in fila di Landry a dare il sorpasso finale ai lombardi. Berisha a quota 21 e Cinciarini con 15, sono i due in doppia cifra per coach Dell’Agnello. Nella gara contro la The Flexx Pistoia, la Fiat Torino si è arresa dopo un supplementare; la formazione di coach Vitucci è scesa sul parquet ancora priva di tre titolari, ed in questa occasione, a differenza della gara precedente contro Cantù, è stata condannata dalle molte palle perse, specialmente nei due quarti centrali, che hanno concesso numerose opportunità ai toscani di Esposito.

La The Flexx è sembrata squadra più caparbia, ed ha saputo gestire meglio alcuni passaggi di una gara che nel complesso si è rivelata abbastanza "caotica". In casa Fiat due gli uomini che si sono elevati sui compagni, Poeta, che ha segnato 26 punti, e Wilson, che ne ha aggiunti 28, ma Torino ha avuto il demerito di non chiudere la gara quando era in vantaggio, permettendo ai pistoiesi di rientrare e poi di sprintare nell’overtime. 20-13 il punteggio in favore della Fiat nel primo quarto, poi 43-32 e vantaggio in doppia cifra all’intervallo.

Terzo periodo che riporta sotto Pistoia che chiude a -2, mettendo a segno nel corso del quarto anche un parziale di 7 – 0, ed ultima frazione con sorpasso e tentativo di allungo di Pistoia, ma alla fine squadre che vanno al supplementare con Pistoia più lucida dei torinesi anche dalla lunetta. Per Torino doppia cifra anche per Alibegovic, e 13 rimbalzi di White. Al PalaMaggiò, Pasta Reggia che manda sul parquet il quintetto base composto da Diawara, Putney, Gaddefors, Giuri e Watt, mentre Torino risponde schierando Wilson, Harvey, Poeta, Hollins e Okeke.

Caserta Torino sarà trasmessa in diretta tv da Rete 7, la televisione locale che, laddove non siano previste dirette Rai o Sky, garantisce la copertura delle partite esterne della Fiat; salvo variazioni nel palinsesto sarà disponibile anche il servizio di diretta streaming video collegandosi al sito www.rete7.it, mentre per quanto riguarda le informazioni utili sulla partita potete consultare il portale ufficiale www.legabasket.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

© Riproduzione Riservata.