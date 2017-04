Diretta Cremona Brescia (LAPRESSE)

DIRETTA CREMONA BRESCIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Cremona Brescia sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Manuel Mazzoni e Denny Borgioni. Una delle gare della 26^giornata di serie A di basket è il derby lombardo che mette di fronte due formazioni, la Vanoli Cremona e la Germani Brescia, che arrivano a questo turno dopo una vittoria conquistata in modo sofferto: la formazione di Lepore all’Adriatic Arena di Pesaro contro la Consultinvest sua diretta avversaria nella corsa salvezza, e quella di Diana contro la Pasta Reggia Caserta in un duello tra compagini in serie negativa. Per Cremona-Brescia l’appuntamento è domenica 9 aprile 2017 alle ore 18:15. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (26^GIORNATA)

Con il successo dello scorso turno la Vanoli ha agganciato a quota 14 Pesaro, superandola per i confronti diretti, mentre per la Germani Brescia la conquista dei 2 punti significa avere ancora alcune speranze di raggiungere le prime 8 posizioni, nelle quali si era trovata, con merito, alla fine del girone di andata. La gara si gioca al PalaRadi alle 18.15 di domenica 9 aprile e sicuramente vedrà di fronte due formazioni decise a combattere per tutti i 40 minuti. Nella gara dell’andata Cremona venne letteralmente travolta da Brescia che si impose segnando 95 punti, contro i 66 concessi agli ospiti, in una partita a senso unico nell’ultimo quarto, dopo che al trentesimo il punteggio, a favore dei bresciani, era 60–53, e con un ultimo quarto da 35–13 di parziale. In quella occasione Landry, Burns e Moss, oltre ai due fratelli Vitali, Luca e Michele, andarono in doppia cifra per Brescia, mentre nelle file di Cremona ci riuscirono solo Harris ed Holloway, con il secondo che in seguito è stato sostituito nella rosa da Johnson Odom. In settimana la Germani ha disputato una gara amichevole con la Virtus Bologna, formazione che è attualmente in testa alla classifica in serie A2 girone ovest, che si è chiusa con il successo dei bolognesi.

Il successo della Vanoli nello scorso turno a Pesaro porta la firma di Elston Turner che ha giocato una grande partita da ex alla Adriatic Arena. Per lui ci sono stati 20 punti nei primi tre quarti della partita, ma Lepore ha potuto trovare un ottimo contributo anche da parte di altri quattro giocatori che hanno chiuso in doppia cifra, Johnson Odom, Harris, Thomas ed un sorprendente Wojciechowski. Si trattava di una gara delicata, una sfida salvezza, con Cremona che ha dato segnali positivi con il primo vantaggio ad inizio gara, poi Pesaro nel finale di primo quarto ha girato l’inerzia della partita chiudendo avanti i primi 10 minuti; nel secondo quarto punteggio parziale in parità, poi dalla terza frazione Cremona inizia a trovare il canestro con più continuità rispetto ai pesaresi e si aggiudica sia la terza che la quarta frazione, con un punteggio finale che oltre ai due punti in classifica porta in dote alla formazione di Lepore anche il vantaggio nella differenza canestri dopo il –2 con il quale si era chiusa la partita di andata.

Brescia si è rimessa in corsa, dopo quattro sconfitte consecutive, ritrovando il successo davanti al pubblico amico pur in una gara nella quale ha dovuto fare a meno di Michele Vitali, che ha di fatto concluso la sua stagione a causa dell’infortunio, ma ha ritrovato Moss, e l’esperienza dell’americano ex Siena e Milano è stata importante così come i 14 punti segnati. Una gara nella quale si è fermato a 0 anche Luca Vitali, che ha però messo in mostra diverse giocate per i compagni. La grande forza di Brescia è stata quella di non mollare durante tutti i 40 minuti ed è stata premiata dalla tripla finale di Landry, migliore marcatore dell’incontro, a quota 22, che ha consentito la conquista dei 2 punti. Caserta, altra formazione che doveva assolutamente ritrovare la via del successo, ha giocato una buona partita, ma ancora una volta si è dovuta arrendere nel finale. Al PalaRadi scenderanno in campo per Cremona Johnson-Odom, Harris, Biligha, Turner e Thomas, mentre per la Germani Brescia il quintetto base vedrà la presenza di Moore, Berggren, Luca Vitali, Moss e Bushati.

La partita tra Vanoli Cremona e Germani Basket Brescia sarà trasmessa in diretta tv dall’emittente locale Teletutto, visibile nel bresciano al canale numero 12 del digitale terrestre: telecronaca di Cristiano Tognoli e commento tecnico di Fabio Fossati. Salvo variazioni di palinsesto, la gara sarà visibile in diretta streaming video sul sito internet www.teletutto.it. Aggiornamenti in tempo reale sul sito ufficiale www.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata con punteggio e statistiche aggiornate azione per azione. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (26^GIORNATA)

