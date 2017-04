Diretta Olimpia Milano Venezia (LAPRESSE)

DIRETTA OLIMPIA MILANO VENEZIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Olimpia Milano Venezia sarà diretta dagli arbitri Gianluca Mattioli, Michele Rossi e Beniamino Manuel Attard. Il big match della 26^giornata si gioca domenica 9 aprile 2017 al Mediolanum Forum di Assago, casa di un’Olimpia Milano che deve riscattare le ultime due sconfitte partite in campionato. Appuntamento dalle ore 18:00 per una sfida molto interessante, che mette di fronte prima e seconda forza del massimo campionato nazionale di basket.

I campioni in carica dell’Olimpia Milano viaggia in testa con 40 punti, con un margine di 6 lunghezze proprio sulla Reyer Venezia che dopo l’ultimo turno ha messo 4 punti tra sé e la Sidigas Avellino, terza a quota 30 a braccetto con la Dolomiti Energia Trento. Un eventuale colpo esterno dell’Umana potrebbe quindi rimettere in discussione il primato di Milano, che in settimana ha concluso la sua campagna europea giocando contro i russi dell’Unics Kazan. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-21017 (26^GIORNATA)

Coach Jasmin Repesa deve ancora fare i conti con un roster accorciato da alcuni infortuni: quelli di Mantas Kalnietis (sulla via del recupero), Zoran Dragic (stagione finita), Bruno Cerella (rientro previsto per settimana prossima) e Simone Fontecchio (dopo Pasqua). A disposizione se pur non al cento per cento Krunoslav Simon, assente da febbraio per problemi alla schiena, e Rakim Sanders; nel frattempo coach Repesa, che dopo l’ultimo ko con Trento ha parlato di benzina finita, valuterà ulteriormente l’ultimo arrivato Kaleb Tarczewski, pivot USA a referto con 2 punti e 3 rimbalzi nei 10 minuti contro l’Aquila. La società è comunque alla ricerca di un ultimo rinforzo per integrare l’organico in vista dei playoff.

Per Venezia un solo giocatore in infermeria, il pivot Jamelle Hagins che sta recuperando dal trauma distorsivo al ginocchio sinistro accusato all'inizio di marzo. La Reyer si presenta a Milano sull’onda delle ultime 5 vittorie consecutive in campionato: l’ultima contro Avellino ha ritrovato tra i protagonisti anche Stefano Tonut, autore di 13 punti 16 minuti senza errori al tiro (4/4 dal campo, 2/2 ai liberi); la ventitreenne guardia canturina si è ripresentato in buona condizione dopo l’operazione per ernia del disco lombare, che lo ha tenuto fuori causa per oltre due mesi. Una buona notizia per coach De Raffaele e per tutta la Reyer, che nel week-end tra 28 e 30 aprile si giocherà le Final Four della Champions League: la semifinale è in programma il venerdì contro gli spagnoli dell’Iberostar Tenerife.

Milano e Venezia si accostano quindi alla sfida diretta con stati d’animo ben diversi: quanto ai quintetti base previsti, l’Olimpia dovrebbe schierare Andrea Cinciarini in cabina di regia, Hickman da guardia tiratrice, Abass in ala piccola, Macvan nei panni di 4 tattico e l’altro serbo Raduljica in posizione di centro. Tra le fila di Venezia ben 4 ex dell’Olimpia Milano: sono il playmaker Ariel Filloy, la guardia Marquez Haynes, l’ala Jeff Viaggiano ed anche il pivot uruguaiano Esteban Batista, campione d’Italia con le scarpette rosse nella stagione scorsa. Il probabile starting five si configura con Julyan Stone, Haynes, Michael Bramos, il croato Peric e l’austriaco Ben Ortner.

La partita di basket tra Olimpia Milano e Reyer Venezia sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sport 2 HD, il numero 202: telecronaca dalle ore 20:45. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Aggiornamenti in tempo reale sul sito ufficiale www.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata con punteggio e statistiche aggiornate azione per azione. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-21017 (26^GIORNATA)

