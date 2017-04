Diretta Pistoia Capo d’Orlando (LAPRESSE)

DIRETTA PISTOIA-CAPO D’ORLANDO: STREAMING VIDEO RAIPLAY.IT, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Pistoia Capo d’Orlando sarà diretta dagli arbitri Dino Seghetti, Guido Federico Di Francesco e Mauro Belfiore. Il match tra The Flexx Pistoia e Betaland Capo d’Orlando chiude la 26esima giornata della stagione regolare della A1 di basket, e si gioca alle ore 20.45 di domenica 9 aprile.

La formazione toscana ci arriva dopo un successo esterno, al PalaRuffini di Torino, che ne ha rilanciato le ambizioni playoff, con l'attuale ottavo posto in classifica, seppure alla pari con Enel Brindisi e la stessa Fiat Torino con 24 punti. Ambizioni playoff che detiene anche l'odierna avversaria, i siciliani di coach Di Carlo, che di punti in classifica ne hanno 4 di più, e sono inseriti nel terzetto in quinta posizione assieme a Sassari e Reggio Emilia. Sia i toscani che i siciliani sono due formazioni che finora hanno dato il meglio di sé sul proprio parquet, e curiosamente nell'ultimo turno hanno invece invertito il loro andamento con la formazione di Esposito vincente a Torino, mentre Capo d'Orlando si è fatta imporre lo stop interno da parte di Reggio Emilia.

Pistoia nelle ultime due giornate ha rimesso in piedi una baracca che sembrava traballante, infilando due successi importanti, il primo in casa contro la capolista Olimpia Milano, ed il secondo in trasferta, a chiudere una serie negativa che era arrivata a 4 gare consecutive, con alcuni scricchiolii che si iniziavano a sentire in casa toscana.

Per la Betaland invece il cammino nelle ultime sei giornate è stato esattamente opposto, con due sconfitte consecutive nelle ultime due che hanno un pò raffreddato il grande entusiasmo portato dalle precedenti 4 vittorie in fila. Una serie di fatti che rendono molto equilibrata ed interessante la partita, oltre naturalmente alla grande voglia di entrambe di confermare un risultato che è certamente oltre le aspettative delle società prima dell’inizio della stagione. Nella gara di andata vittoria netta dei siciliani, per 79–64, con allungo definitivo nell’ultimo quarto, e primo divario creato nel secondo periodo chiuso con un parziale favorevole di 22–10 per la formazione di Di Carlo che in quell’occasione potette contare su Archie, Stojanovic, Fitipaldo e Iannuzzi in doppia cifra, mentre per la formazione di Esposito a centrare lo stesso obiettivo furono Moore, Boothe e Lombardi.

Per espugnare il PalaRuffini la The Flexx ha avuto bisogno di un overtime e di una gara molto caparbia, per effettuare l’aggancio, ed anche il sorpasso nel quarto periodo dei regolamentari, salvo poi vedersi raggiungere e giocarsi il tutto per tutto nei 5 minuti extra. La The Flexx ha affrontato una Fiat Torino ancora senza tre titolari, ma che ha avuto un grande Poeta, a quota 26; nelle file dei toscani al termine di una gara che è risultata abbastanza confusionaria per entrambe le compagini, sono andati in doppia cifra Petteway, Antonutti, Moore ed Okereafor, mentre Crosariol ha sfiorato la doppia doppia catturando 10 rimbalzi, ma fermandosi a 9 punti segnati. Pistoia ha fatto leva anche su una grande difesa che ha forzato molte palle perse alla formazione di Vitucci.

Sul parquet del PalaFantozzi la Pallacanestro Reggiana ha inflitto la seconda battuta d’arresto consecutiva alla Betaland, al termine di una gara molto equilibrata, in una gara che contrariamente a quanto ci si attendeva, entrambe le squadre hanno impostato su ritmi bassi cercando di ottenere il successo con le difese. La partita si è decisa a favore della formazione di Max Menetti sono nel finale e sono pesate due palle perse, la prima di Stojanovic e la seconda di Laquintana, che hanno permesso agli emiliani di chiudere il match a +3. Ancora senza Berzins, e con Delas tenuto ad 1 solo punto segnato, i siciliani hanno avuto come migliori realizzatori Archie e Diener, entrambi a quota 12, ed anche Ivanovic non ha fornito il solito apporto di punti alla causa, fermandosi a quota 2.

Primo quarto con un punto di vantaggio per gli ospiti, che all’intervallo "raddoppiano", chiudendo avanti di 2 punti. Nella terza frazione il risultato cambia di poco, anche se nel corso della frazione Reggio Emilia arriva a + 9, e la Betaland chiude sotto di 4 punti. Quarto periodo con punteggio in equilibrio, ed in parità a poco più di un minuto, poi i tre punti del vantaggio Grissin Bon che Ivanovic tenta inutilmente di pareggiare con l’ultima tripla che si spegne sul ferro. Nella gara del PalaCarrara, coach Esposito dovrebbe schierare in quintetto base Petteway, Crosariol, Jenkins, Moore e Boothe, mentre gli ospiti di Di Carlo replicheranno con Ivanovic, Diener, Stojanovic, Archie e Delas.

La partita di basket tra The Flexx Pistoia e Betaland Capo d'Orlando sarà trasmessa in diretta tv dal canale Rai Sport + HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 di Sky. Diretta in streaming video sul sito internet www.raiplay.it. Aggiornamenti in tempo reale sul sito ufficiale www.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata con punteggio e statistiche aggiornate azione per azione.

