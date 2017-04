Diretta/ Recanati Fortitudo Bologna: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Est 2017, oggi)

Davide Raucci, guardia/ala della Fortitudo Bologna (Foto LaPresse)

DIRETTA US RECANATI KONTATTO FORTITUDO BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 EST 2017, OGGI) - Recanati Fortitudo Bologna, alle ore 14:30 di domenica 9 aprile, rappresenta il terzultimo impegno di regular season per le due squadre che sono inserite nel girone Est di basket A2 2016-2017. Una gara che riveste grande importanza per entrambe le formazioni. Per quella ospite, dopo questa gara il calendario ne prevede altre due veramente impegnative, il derby, da giocare sul proprio parquet e la trasferta ad Udine nell’ultima giornata; la Virtus si gioca la prima posizione in classifica e Udine le chanches di rientrare nei playoff.

Per quanto riguarda Recanati, che viene da cinque sconfitte nelle ultime sei di campionato, compreso l’ultimo a Treviso contro la De Longhi, le altre due gare sono in programma a Mantova contro la Dinamica Generale, ed in casa contro la Bondi Ferrara.

Nello scorso turno la Fortitudo ha chiuso la sua serie negativa battendo l’Assigeco Piacenza dopo aver perso a Roseto, e lo ha fatto fornendo una grande prova corale, soprattutto on difesa, tenendo l’attacco avversario a quota 66 punti con il 40% totale al tiro. Per la formazione di coach Boniciolli anche 5 giocatori in doppia cifra, a dimostrazione della validità del gioco d’assieme.

La formazione biancoblu ha avuto un Legion con 14 punti a referto, ma con percentuali non buone nel tiro dal campo; per l’americano una serata dove ha trovato più volte i ferri avversari piuttosto che la retina, ma pur senza mai dare alla gara lo strappo decisivo dal punto di vista del punteggio, la Fortitudo ha sempre guidato la contesa.

Ad inizio gara bolognesi subito avanti in doppia cifra grazie alle triple realizzate in sequenza da Ruzzier e subito dopo da Italiano e Legion; dalla parte opposta c’è solo Hasbrouck a segnare per l’Assigeco, ma quando si rendono pericolosi anche Raspino ed Infante l’Assigeco si rifà sotto, e solo una conclusione di Mancinelli consente alla squadra di Boniciolli di chiudere in vantaggio il primo quarto, sul 19-16. Sono sempre i punti di Mancinelli, quando inizia il secondo periodo, a far allungare la Fortitudo, poi mentre per Piacenza si fa vedere Biruta, in casa bolognese sono Gandini e Legion a riportare il vantaggio in doppia cifra.

All’intervallo si va sul 41-33 Fortitudo. Ancora il capitano, insieme a Raucci sono gli artefici con le triple del + 14 della Fortitudo, poi con Raspino e Biruta, Pacenza accorcia a potrebbe anche infilare il canestro del – 7, ma si ferma e gli uomini di Boniciolli tornano anche a +17, prima di chiudere la terza frazione a + 13. Dopo una mini rimonta dell’Assigeco in apertura di quarta frazione, torna a fare la voce grossa la Fortitudo, con Knokx e Gandini e + 14 a 4 minuti dal termine. Ultimo tentativo di rimonta dell’Assigeco che si spegne dopo la risalita fino a – 7, e finale che vede la Fortitudo vincere 75-66, con Legion, Knox, Mancinelli, Gandini e Italiano in doppia cifra.

A Treviso, contro la De Longhi, Recanati ha tenuto testa all’avversaria, impegnata nella volata per il primo posto, per i primi due quarti di gara, poi i trevigiani sono riusciti ad allungare ed a chiudere la contesa con 13 punti di scarto. Punteggio abbastanza in equilibrio, 17-14, a fine primo quarto, ed anche all’intervallo, sul 32 -28 sempre per Treviso, poi l’allungo decisivo già nel terzo periodo che la formazione di coach Pillastrini ha chiuso a + 16, con controllo della gara nei 10 minuti finali.

Recanati ha distribuito bene le segnature tra tutti i suoi uomini, con i soli Pierini e Rush che hanno raggiunto la doppia cifra nel tabellino, ma si è dovuta arrendere di fronte alla grande voglia di successo dei trevigiani, che hanno vinto la sfida anche nelle statistiche dei rimbalzi e degli assist. Al Palasport di Ancona, dove Recanati disputa le sue gare casalinghe, la formazione di Giancarlo Sacco va sul parquet con un quintetto base con Marini, Bolpin, Spizzichini, Bader e Rush, mentre dalla parte opposta Boniciolli si affida a Ruzzier come play, con l’ex Viola, Legion, come guardia tiratrice, con Raucci da numero 3, e Italiano ad affiancare Knox sotto le plance.

Recanati Fortitudo Bologna è la partita di A2 trasmessa in diretta tv: appuntamento per tutti gli abbonati alla televisione satellitare sul canale Sky Sport 2, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go, utilizzabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

