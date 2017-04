Diretta/ Scafati Roma: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Ovest 2017, oggi)

Diretta Scafati Roma si gioca al PalaMangano (Foto LaPresse)

DIRETTA GIVOVA SCAFATI UNICUSANO ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 OVEST 2017, OGGI) - Scafati Roma si gioca alle ore 18 di domenica 9 aprile, ed è valida per la ventottesima giornata del campionato di basket A2 2016-2017 (girone Ovest). La formazione campana è penultima in classifica, con soli 2 punti di vantaggio sulla corregionale Agropoli, ed ha tutta l’intenzione di conquistare i due punti sul parquet di casa, dopo lo stop rimediato nel turno precedente sul parquet della capolista Biella.

Punti che farebbero molto comodo anche alla formazione di Corbani che è alla ricerca del quarto posto, adesso occupato da legnano che ha due punti di vantaggio rispetto all’Unicusano. Le ultime due gare in programma della stagione regolare vedranno Scafati impegnata in trasferta sul campo della Viola Reggio Calabria, altra formazione che sta lottando per la salvezza e sembra aver ritrovato la via giusta in questi ultimi turni, ed in casa contro Agrigento, squadra in piena corsa per i playoff. Gli impegni della Virtus Roma dopo questa gara sono invece con Ferentino in casa ed in trasferta sul campo della Mens Sana Siena nell’ultima di campionato.

La gara dello scorso turno, il derby contro Rieti, ha portato due punti in casa Virtus che è stata capace di vincere grazie alla prestazione di squadra dei suoi giocatori. Nel primo quarto la situazione sembrava assolutamente favorevole a Rieti, con Roma che va sotto e deve subire anche l’espulsione del suo coach, ma la reazione del terzo quarto dei giallorossi è da squadra di rango e che si merita l’attuale posizione in classifica.

Protagonista assoluto Raffa, che mette a segno 22 punti, aggiungendo una grande prestazione difensiva, fatta soprattutto di grinta; insieme a lui Landi che si esalta a rimbalzo catturando 12 palloni sotto le plance, e Chessa, che nel momento topico della gara ritrova la mira nelle conclusioni pesanti. Brown offre la solita prova "consistente" e l’Unicusano riesce a prendersi i 2 punti. L’inizio di gara, come detto, è di stampo ospite, subito 0-5 di parziale, poi coach Corbani si prende due tecnici prima della prima sirena e Rieti chiude a +7 al 10°, Nel secondo quarto Roma arriva anche al pareggio ed al primo vantaggio della gara ma la reazione reatina fa chiudere a -4 all’intervallo.

Il terzo periodo vede la svolta della gara, con una Virtus dal cuore guerriero, che lotta su tutti i palloni, e Chessa che mette due triple in fila, consentendo l’allungo dell’Unicusano, che al 30esimo arriva sul + 19, rendendo così inutile il quarto periodo, con il ritmo che rallenta ed una gestione del vantaggio senza tanti patemi da parte di Roma, mentre alcuni attimi di nervosismo causano un accenno di rissa, durante la quale anche coach Nunzi deve guadagnare gli spogliatoi per espulsione. Doppia cifra anche per Sandri a quota 12.

L’impegno di Scafati in casa della capolista era di quelli impossibili alla vigilia e tale è stato, con la formazione piemontese che fin dal primo quarto ha premuto forte sull’acceleratore indirizzando il match sulla strada giusta. Scafati ci ha provato, ma la differenza sul parquet era notevole e nella quarta frazione la gara è diventata quasi una sorte di allenamento per le due formazioni, con i campani che conquistano l’ultimo quarto per 1 punto. 17-12 il risultato della prima frazione a favore di Biella, che sale a +18 alla fine del secondo quarto.

Scafati si è trovata a mal partito contro la difesa molto aggressiva dei piemontesi, che non ha lasciato spazio ai suoi tiratori, ed ha chiuso con la doppia cifra per Jackson, Lupusor, e Santiangeli. Nell’impegno del terzultimo turno per coach Perdichizzi in campo nel quintetto base il play mentre per l’Unicusano Roma i primi cinque sul parquet saranno il play Barton, la guardia Jackson, Santiangeli come ala e Lupusor con l’ex Livorno e Torino, Fantoni, sottocanestro.

Scafati Roma non sarà trasmessa in diretta tv; non ci sarà nemmeno una diretta streaming video per questa partita, ma potrete in ogni caso accedere al sito www.legapallacanestro.com per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

