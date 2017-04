Diretta/ Agrigento Fortitudo Bologna: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 2017, oggi)

Playoff basket A2 2017: diretta Agrigento-Fortitudo Bologna, gara-1 (LAPRESSE)

DIRETTA AGRIGENTO FORTITUDO BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 PLAYOFF 2017, OGGI) - Gara-1 tra Moncada Agrigento e Fortitudo Bologna è in programma lunedì 1 maggio 2017 al PalaEmpedocle, palla a due alle ore 18:00. Sfida valida per i playoff del campionato di basket A2, scattati nel week-end con gli ottavi di finale. Come tutte le serie della postaseason, anche quella tra Agrigento e Fortitudo Bologna è al meglio delle 5 partite: passerà il turno la squadra che per prima otterrà 3 vittorie. La Moncada giocherà in casa anche gara-2 in programma mercoledì 3 maggio, mentre per gara-3 la serie traslocherà al PalaDozza di Bologna sabato 6 maggio; anche l’eventuale gara-4 si giocherebbe a basket City lunedì 8 maggio, mentre per la bella si farebbe ritorno in Sicilia giovedì 11 maggio.

Di fronte la quarta forza del girone Est, la Moncada Agrigento allenata da Francio Ciani, e la quinta dell’Ovest cioè la Fortitudo Bologna di coach Matteo Boniciolli. Pronostico in bilico, anche se la Fortitudo sembra poter contare su un roster qualitativamente migliore. Arricchito oltretutto dall’arrivo di Daniele Cinciarini, che ha lasciato Caserta per raggiungere l’Aquila biancoblu; la guardia classe 1983, reduce da una stagione con 9,4 punti di media e il 39,5% da tre, vestirà la canotta numero 5 e rappresenta un’addizione notevole per coach Boniciolli, che può contare su un tiratore dal sangue freddo in più oltreché su un giocatore di grande esperienza, con alle spalle oltre 300 partite di Serie A.

Agrigento sembra comunque in grado di dire la sua, dopo una stagione regolare non esaltante ma costante conclusa con la terza miglior difesa del girone Ovest (73,2 punti concessi di media). Tra i singoli invece in evidenza l’ala Perrin Buford, prospetto interessante (classe 1994) che ha tenuto medie di 17,5 punti, 8,8 rimbalzi e 1,1 stoppate. L’altro straniero a disposizione di coach Franco Ciani è il connazionale e centro titolare Damen Bell-Holter, alto 2,06 m e classe 1990. Il roster della Fortitudo si presenta più profondo, la squadra di Boniciolli dovrà però evitare gli alti e bassi che ne hanno punteggiato la stagione regolare, anche nelle singole sfide.

Lo stesso coach biancoblu ha usato più volte la metafora del latte munto e del calcio al secchio, per sottolineare come i suoi ragazzi abbiano sprecato partite che sembravano avere in pugno.

Inoltre Agrigento potrà contare sul fattore campo e c’è da scommettere che il pubblico del PalaEmpedocle ce la metterà tutta per spingere la Moncada oltre l’ostacolo. Gara-1 dei playoff di A2 tra Agrigento e Fortitudo Bologna non sarà trasmessa in diretta tv da canali in italiano, ma in diretta streaming video sul sito web ufficiale www.legapallacanestro.com per gli abbonati a LNP TV Pass.

