Diretta/ Olympiacos Anadolu Efes: info streaming video e tv, risultato live (basket Eurolega 2017, oggi)

Ioannis Sfairopoulos, allenatore dell'Olympiacos che sfida l'Anadolu Efes (LaPresse)

DIRETTA OLYMPIACOS ANADOLU EFES: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, EUROLEGA 2017 PLAYOFF GARA-5) - Olympiacos Anadolu Efes, che sarà diretta dagli arbitri Daniel Hierrezuelo (Spagna), Milivoje Jovcic (Serbia) Olegs Latisevs (Lettonia); alle ore 20 di martedì 2 maggio si conclude la serie playoff di basket Eurolega 2016-2017. Le uniche due squadre ad andare a gara-5 sono queste due: si torna alla Peace and Friendship Arena grazie al colpo esterno dell’Olympiacos nella partita precedente, nella quale l’Efes aveva avuto a disposizione il match point dopo aver espugnato il Pireo.

C’è grande equilibrio tra queste due squadre: le vittorie dell’Olympiacos fino a questo momento sono state più nette (scarto medio di 14 punti), l’Efes ha ottenuto le due affermazioni con una media di 2 punti di scarto ma certamente il fatto di aver vinto al Pireo ha dato grande credito ai turchi, che sognano la prima partecipazione di sempre alla Final Four di Eurolega.

Più abituati i greci alle sfide per la vittoria: basti pensare che i biancorossi hanno vinto l’Eurolega per due anni consecutivi nel 2012 e 2013, e che solo due volte nelle ultime cinque stagioni hanno mancato l’ingresso nelle prime quattro (una di queste però lo scorso anno, quando si sono fermati alla Top 16). Il bilancio dei precedenti dice che siamo 17-16; la situazione però cambia se ci spostiamo ad analizzare le partite al Pireo, perchè qui i testa a testa raccontano di un 11-6 a favore dell’Olympiacos.

L’Efes ha espugnato la Peace and Friendship Arena lo scorso 21 aprile in virtù della grande prestazione di Bryan Dunston, 16 punti con 5/6 dal campo e 4 rimbalzi, e di un Tyler Honeycutt da 15 e 9 rimbalzi; era successo anche lo scorso anno (in regolar season) con un 81-68 frutto di 13 punti a testa di Dario Saric (che aveva catturato 8 rimbalzi e 4 rimbalzi) e Thomas Heurtel, in campo c’era anche Daniel Hackett che aveva timbrato 19 punti con 5 rimbalzi (ma anche 4 palle perse).

A conferma di quanto l’Eurolega sia equilibrata, basti dire che Olympiacos ed Efes hanno chiuso rispettivamente al terzo e sesto posto nella classifica di regular season; le vittorie di differenza sono state appena due. Nel corso della stagione entrambe hanno portato a casa la vittoria interna, quella dell’Olympiacos era stata netta, un 90-66 segnato da quattro uomini in doppia cifra con un Vassilis Spanoulis da 17 punti (5/9 dal campo) e 9 assist.

Ci si gioca tutto in 40 minuti, forse più: la vincente di questa partita volerà a Istanbul a giocarsi la semifinale della Final Four - completandone anche il quadro - contro il Cska Mosca; sia come sia saranno i russi a partire favoriti, ma Olympiacos ed Efes hanno mostrato il loro valore nel corso di questa serie di playoff e certamente non partiranno battute, soprattutto in partita secca dove i campioni in carica hanno dimostrato di poter essere superati.

Olympiacos Anadolu Efes sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione a pagamento del satellite: appuntamento per tutti gli abbonati su Fox Sports (numero 204), con la possibilità di assistere alla sfida della Peace and Friendship Arena anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

© Riproduzione Riservata.