Diretta/ Ravenna Roma: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 2017, gara-2)

DIRETTA ORASì RAVENNA VIRTUS ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, BASKET A2 PLAYOFF GARA-2) - Ravenna Roma si gioca alle ore 20:30 di martedì 2 maggio; presso il PalaDeAndré va in scena gara-2 della serie di ottavi di finale playoff nel campionato di basket A2 2016-2017 e la situazione al momento vede i romagnoli in vantaggio per 1-0 grazie alla vittoria per 93-87 andata in scena tre giorni fa.

Una partita che la OraSì ha sostanzialmente sempre comandato: equilibrio nel primo tempo, il terzo periodo è stato quello che ha davvero sparigliato le carte perchè il 24-19 a favore della squadra di Antimo Martino ha generato un +6 che è rimasto tale alla sirena conclusiva. Grande protagonista del match è stato Matteo Tambone, autore di 22 punti con 6/11 dal campo, 7 rimbalzi e 2 assist per 29 di valutazione; a dargli una mano Derrick Marks che ha chiuso con 17 punti /6/9), 4 rimbalzi e 4 assist mentre Taylor Smith sono arrivati 14 punti con 6/10 e 9 rimbalzi.

Roma ha avuto tanto da Massimo Chessa (24 punti con 4/15 dal campo e 5 assist) anche se il leader della Virtus si è accontentato in troppe occasioni del tiro dalla lunga distanza (pur con un buon 5/11), ha avuto invece troppo poco da un Anthony Raffa da 10 punti, 6 rimbalzi e 5 assist ma anche 3/13 con 0/6 dal perimetro.

La gara ad alto punteggio ha comunque confermato che le due squadre stanno bene e che ci possono regalare una serie playoff di grande intensità e più equilibrata di quello che si potrebbe pensare; la Virtus è chiamata a ribaltare il fattore campo e per prendersi i quarti playoff deve vincere almeno una partita al PalaDeAndrè. Non sarà facile: Ravenna nel suo palazzetto ha perso appena tre partite in tutta la stagione e, anche se è caduta proprio nell’ultimo turno di regular season contro Mantova, nel suo tempio ha saputo battere anche Treviso e Virtus Bologna che hanno dominato la stagione, fermandosi contro Piacenza e Fortitudo Bologna.

Roma invece ha un bilancio di 6 vittorie e 9 sconfitte in trasferta nelle 15 partite disputate nel corso del girone Ovest; ha perso le ultime tre gare (contro Trapani, Scafati e Siena) ma in queste uscite ha segnato rispettivamente 105, 98 e 103 punti, mostrando dunque di saper essere altamente produttiva in attacco anche quando non arrivano i due punti in classifica.

A proposito di questo va notato che le statistiche del campionato dicono che la OraSì realizza 77 punti a partita mentre la Virtus Roma ha un attacco nettamente migliore (88,6); se guardiamo però alla difesa scopriamo che Ravenna incassa 74,3 punti ed è il sesto miglior reparto nel girone Est, mentre i capitolini subiscono 86,3 punti a incontro e questo la rende la peggior difesa di tutto il campionato di A2 (e per distacco). Insomma: Fabio Corbani deve lavorare sull’equilibrio tra attacco e difesa, facendolo potrebbe riuscire a prendersi il fattore campo nella serie aumentando le possibilità di arrivare ai quarti dei playoff.

Non è prevista diretta tv per gara-2 di Ravenna Roma, e questo significa che non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per assistere alla partita; tutte le informazioni utili sulla sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo, sono comunque consultabili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com.

