Diretta/ Virtus Bologna Casale Monferrato: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 2017, gara-2)

Diretta Virtus Bologna Casale Monferrato (Foto LaPresse)

DIRETTA SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, BASKET A2 PLAYOFF GARA-2) - Virtus Bologna Casale Monferrato si gioca alle ore 20:30 di martedì 2 maggio: gara-2 della serie degli ottavi di finale playoff di basket A2 2016-2017. Ancora una volta siamo al PalaDozza: la formula infatti prevede il 2-2-1, con le prime due partite in casa della squadra che abbia il vantaggio del fattore campo e la terza e la quarta (eventuale) a campi invertiti.

La Virtus ha fatto il suo dovere: in gara-1 ha battuto Casale con il risultato di 74-67 in una partita nella quale ha però dovuto stringere i denti più del necessario, subendo un clamoroso parziale di 8-19 nel terzo periodo che aveva messo in discussione la vittoria. Ci sono stati 17 punti del solito Michael Umeh e 13 ei Klaudio Ndoja, mentre ne ha segnati soli 11 un Kenny Lawson che però ha contribuito con 10 rimbalzi; l’esordio di Stefano Gentile è consistito in 13 minuti nei quali l’ex Reggio Emilia ha infilato 6 punti tirando 2/4 dal campo, non andando mai in lunetta e smazzando 3 assist.

Casale Monferrato ha tutto sommato retto a rimbalzo e ha avuto quattro giocatori in doppia cifra (doppia doppia da 12 e 11 rimbalzi per Jordan Tolbert, 13 punti di Luca Severini) e ha tirato bene da 2 punti (52%), ma non si può certo pensare di espugnare il campo della Virtus con il 20% dal perimetro. Su questa statistica la Novipiù è chiamata a lavorare per gara-2; bisogna necessariamente tentare il colpo esterno adesso e provare a mettere un po’ di pressione a una squadra che da quando è iniziato il campionato sembra destinata a giocare la finale per la promozione.

Le cifre stagionali della Segafredo parlano di 13 vittorie e 2 sconfitte al PalaDozza; le uniche due squadre in grado di vincere su questo campo sono state Ravenna e Ferrata e in entrambi i casi Bologna ha subito tanti punti (90 e 88 rispettivamente), a conferma del fatto che quando la Segafredo è concentrata in difesa le avversarie difficilmente riescono a fare risultato.

Casale Monferrato in trasferta ha un record di 6-9 che è tutto sommato positivo; soprattutto i piemontesi hanno vinto tre delle ultime cinque partite giocate fuori casa (contro Reggio Calabria, Latina e Ferentino) e dunque il colpo esterno è sempre possibile per la squadra di Marco Ramondino. La Virtus, ricordiamo, non gioca i playoff di A2 dal 2004-2005: allora aveva superato Caserta e Scafati arrivando alla finale contro Montegranaro, che aveva superato con un netto 3-0. Quella squadra era allenata da Giordano Consolini; questa di Alessandro Ramagli non ha nulla da invidiare per talento, ora bisognerà provare a fare il passo in più.

Non è prevista diretta tv per gara-2 di Virtus Bologna Casale Monferrato, e questo significa che non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per assistere alla partita; tutte le informazioni utili sulla sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo, sono comunque consultabili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com.

© Riproduzione Riservata.