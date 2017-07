Diretta/ Italia-Serbia Under 20 info streaming video e tv, risultato live (Europei basket, oggi)

Diretta Italia Serbia Under 20 basket - LaPresse

DIRETTA ITALIA-SERBIA UNDER 20 INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (EUROPEI BASKET UNDER 20) - Italia-Serbia Under 20 segna il debutto per gli azzurrini negli Europei Under 20 di basket 2017 che hanno inizio proprio oggi in Grecia e per la precisione sull’isola di Creta, dove si gareggia nelle tre città di La Canea, Retimo e Candia. Appuntamento per questo incontro Italia-Serbia presso la Melina Merkouri Hall di Retimo alle ore 20.15 italiane (21.15 locali) di stasera, sabato 15 luglio. Partecipano a questo importante torneo giovanile 16 squadre, divise in quattro gironi formati da quattro Nazionali ciascuno.

L’Italia è stata inserita nel girone D, che oltre agli azzurrini e alla Serbia comprende anche Slovenia e Spagna, che si affronteranno alle ore 15.45 di oggi pomeriggio per la partita che aprirà il gruppo, mentre ad Italia-Serbia spetta l’onore della prima serata. Si giocherà senza soste anche nei giorni successivi, infatti per gli azzurrini i successivi impegni saranno domani alle ore 18.00 con Italia-Spagna e lunedì alle ore 13.30 con Italia-Slovenia, la partita che chiuderà il girone. Bisogna però sottolineare che la classifica dei gironi servirà solamente a stabilire il tabellone della fase ad eliminazione diretta, che comincerà dagli ottavi con tutte le sedici squadre in campo ed incroci fra le prime e le quarte e le seconde e le terze.

Vediamo adesso quali sono i 12 giocatori che sono stati convocati dall’allenatore dell’Italia Under 20, che è il coach di Trento Maurizio Buscaglia. I suoi ragazzi saranno dunque Riccardo Bolpin (1997, 197, P/G, Reyer Venezia Mestre), Lorenzo Caroti (1997, 185, P, Basket Cecina), Riccardo Cattapan (1997, 213, C, Pallacanestro Moncalieri), Mattia Da Campo (1997, 196, G, Basket Bassano), Andrea La Torre (1997, 204, A, Pall. Olimpia Milano), Andrea Mezzanotte (1998, 207, A, Blu Basket 1971), Davide Moretti (1998, 188, P/G, Pall. Agliana 2000), David Albright Okeke (1998, 202, A, College Basketball), Tommaso Oxilia (1998, 198, A, Virtus Pallacanestro Bologna), Giacomo Maria Sgorbati (1997, 200, A/G, BSL San Lazzaro), Marco Timperi (1997, 194, A/G, SD Amatori Pescara Basket) e Leonardo Totè (1997, 209, A/C, Reyer Venezia Mestre).

La concomitanza con il Mondiale Under 19, che ha portato all’Italia una fantastica medaglia d’argento, ha fatto arrivare Oxilia, Okeke e Mezzanotte - convocati per entrambe le manifestazioni - solo cinque giorni prima dell’inizio del torneo e i tre hanno giocato con i compagni solo l’ultima partita del torneo di preparazione, vinta contro l’Islanda, ma siamo sicuri che la spinta del grande torneo iridato farà bene anche in questi Europei Under 20.

Bisogna però sottolineare che Italia-Serbia Under 20 di basket non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza nemmeno in diretta streaming video; fondamentali saranno dunque le informazioni che arriveranno dal sito Internet ufficiale http://www.fiba.com/europe/u20/2017.

