DIRETTA ITALIA-SPAGNA UNDER 20: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (EUROPEI BASKET, OGGI) - Italia-Spagna è la seconda partita degli azzurrini agli Europei di basket Under 20, che sono scattati ieri in Grecia: palla a due del match prevista per le ore 18:00 italiane (19.00 locali) di oggi, domenica 16 luglio 2017, presso la Melina Merkouri Hall di Retimo, sede delle gare del girone D nel quale è stata inserita anche la Nazionale di Maurizio Buscaglia. Si gioca senza soste: ieri sera il debutto contro la Serbia, oggi appunto Italia-Spagna e domani alle ore 13.30 ecco Italia-Slovenia, la partita che chiuderà il girone.

Bisogna però ricordare che da regolamento la classifica dei gironi servirà solamente a stabilire il tabellone della fase ad eliminazione diretta, che comincerà dagli ottavi con tutte le sedici squadre in campo ed incroci fra le prime e le quarte e le seconde e le terze. Vediamo adesso quali sono i 12 giocatori che sono stati convocati dall’allenatore dell’Italia Under 20, che è il coach di Trento Maurizio Buscaglia. Si tratta di Riccardo Bolpin, Lorenzo Caroti, Riccardo Cattapan, Mattia Da Campo, Andrea La Torre, Andrea Mezzanotte, Davide Moretti, David Albright Okeke, Tommaso Oxilia, Giacomo Maria Sgorbati, Marco Timperi e Leonardo Totè.

Siamo reduci dal Mondiale Under 19, che ha portato all’Italia una fantastica medaglia d’argento (non salivamo sul podio dal 1991): tre dei protagonisti dell'impresa in Egitto sono stati convocati anche per questo Europeo Under 20, per Oxilia, Okeke e Mezzanotte sarà di certo un'estate indimenticabile. La Spagna però fa paura, come ha dimostrato la nettissima vittoria degli iberici ieri pomeriggio contro la Slovenia per 91-59, risultato che non ha bisogno di ulteriori commenti.

La partita di basket tra Italia e Spagna, valida per il gruppo D degli Europei Under 20, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano. Aggiornamenti sull’andamento e il risultato della sfida saranno disponibili sul sito internet ufficiale della manifestazione, www.fiba.com/europe/u20.

