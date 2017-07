Diretta/ Italia-Slovenia Under 20: info streaming video e tv, orario, risultato live (Europei 2017 basket)

Maurizio Buscaglia, coach dell'Italia Under 20 di basket (Foto LaPresse)

DIRETTA ITALIA-SLOVENIA UNDER 20: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (EUROPEI 2017) - Italia-Slovenia Under 20 va in scena lunedì 17 luglio alle ore 13:30 italiane (le 14:30 locali) presso la Melina Merkouri Hall di Rethymnon: è la terza e ultima giornata nel girone D degli Europei 2017 di basket, un girone che comprende anche la Spagna e la Serbia e che dunque non ci ha visti particolarmente fortunati nel sorteggio. Vale la pena ricordare la formula, che prevede due punti per ogni vittoria e uno per le sconfitte: le 16 nazionali ai nastri di partenza si qualificano in massa per la fase ad eliminazione diretta, e non c’è nemmeno troppa differenza nell’arrivare primi o ultimi.

Meglio: c’è, nel senso che il piazzamento nel girone forma le sfide degli ottavi di finale, che però coinvolgono tutte le squadre. L’Italia è accoppiata al girone C: il rischio maggiore è quello di pescare la Lituania, pur se va detto che anche Israele è stata piuttosto sorprendente nelle sue prime uscite e dunque potrebbe darci parecchio fastidio in un’eventuale sfida. Gli Azzurri comunque sono reduci da uno straordinario argento ai Mondiali Under 19: un risultato che non centravamo da 16 anni e che ci ha visti soccombere soltanto al Canada in finale, dopo aver eliminato proprio la Lituania e soprattutto la Spagna in semifinale, rimontando dal -11 maturato all’inizio del quarto periodo.

E’ il segnale di un movimento giovanile che sta provando a rialzare il suo livello: c’è tanta strada da fare ma sicuramente la strada è quella giusta, la grande speranza ovviamente è quella di riuscire a inserire tanti Under nelle nostre formazioni e dare loro campo, non soltanto avendoli a roster per delle regole interne che aiutano poco la crescita. La Slovenia è sicuramente una brutta bestia, come lo sono tutte le realtà del basket balcanico; lo è però anche l’Italia, che quattro anni fa ha vinto un fantastico oro in Estonia bissando così il successo che aveva ottenuto nel 1992, alla prima edizione degli Europei Under 20.

Per quanto riguarda la Slovenia, due ori anche per lei; l’ultimo però risale al 2004, da allora la nazionale balcanica non è più riuscita ad arrivare in semifinale. Sulla carta dunque potremmo essere favoriti noi, ma staremo a vedere; di sicuro il fatto di giocare senza l’assillo del dentro o fuori potrà dare una grossa mano ai nostri ragazzi, che nella peggiore delle ipotesi avranno una partita più difficile agli ottavi ma saranno in corsa come tutte le altre.

Non è prevista una diretta tv per Italia-Slovenia Under 20, ma gli Europei di basket di categoria si possono seguire in diretta streaming video: il “regalo” è della FIBA, la federazione internazionale di pallacanestro che sul suo canale YouTube ha deciso di aprire alle partite in chiaro per tutti. Dunque, dovrete visitare il canale FIBAWorld per avere accesso alla pagina della diretta.

© Riproduzione Riservata.