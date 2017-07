Maurizio Buscaglia, coach dell'Italia Under 20 di basket (Foto LaPresse)

DIRETTA ITALIA-ISRAELE UNDER 20: INFO STREAMING VIDEO E ORARIO TV, RISULTATO LIVE (OTTAVI EUROPEI BASKET 2017) – Italia-Israele Under 20, ottavi di finale degli Europei 2017, si gioca alle ore 15:45 di mercoledì 19 luglio presso la Heraklion Arena: per gli Azzurrini di Maurizio Buscaglia questa è la prima partita da dentro o fuori nel torneo, e anche l’occasione di mettere a segno la prima vittoria. Finora infatti le cose sono andate decisamente male: la nostra Nazionale ha perso contro Serbia, Spagna e Slovenia nella prima fase e non è riuscita a incamerare successi, chiudendo all’ultimo posto del girone D.

Fortunatamente la prima fase non era eliminatoria: tutte le 16 nazionali comprese nel torneo si qualificavano agli ottavi e il piazzamento nel girone avrebbe comportato unicamente la composizione nel tabellone. L’Italia però, essendo arrivata ultima, incrocia la prima del girone C: il compito è durissimo, perché Israele ha dominato il suo gruppo battendo Lettonia, Lituania e Ucraina e chiudendo il primo turno con 91,7 punti segnati e una differenza canestri di 16,7 per gara.

Giusto per fare un paragone, l’Italia si è fermata a 68 punti di media e una differenza canestri , che nel suo caso è un passivo, di 12,7: di fatto la partita nella quale abbiamo retto maggiormente è stata quella contro la Spagna, che ci ha visto tenere il contatto per tre quarti salvo poi cedere nell’ultimo periodo. Due giorni fa la nostra Nazionale ha sfidato la Slovenia per la terza piazza nel girone, che ci avrebbe portati a sfidare l’Ucraina; qui però non siamo mai stati in partita e ci siamo trovati presto sotto di 15-20 punti.

Al momento David Okeke, che come Tommaso Oxilia è reduce dall’argento ai Mondiali Under 19, è il nostro miglior giocatore; anche lui però è andato in debito di ossigeno lunedì pomeriggio. In più Davide Moretti, playmaker di Treviso che nella prossima stagione tenterà l’avventura NCAA con Texas Tech, non è ancora riuscito a trasformarsi in quel leader offensivo che ha ampiamente dimostrato di saper essere con la maglia della De’ Longhi.

Insomma: non siamo favoriti in questa partita e sarebbe sbagliato affermare il contrario. Israele è più forte e ha fatto decisamente meglio nella prima fase, ma spesso e volentieri le partite da dentro o fuori sanno esaltare l’Italia (a tutti i livelli) e dunque la nostra speranza è questa, che anche oggi si riesca a buttare il cuore oltre l’ostacolo e prendersi una grande vittoria che ci proietterebbe ai quarti di finale.

Italia-Israele Under 20 non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia la FIBA sta proponendo le partite degli Europei 2017 in diretta streaming video, e dunque l’appuntamento per tutti sarà sul canale ufficiale YouTube della federazione internazionale, all’indirizzo youtube.com/FIBAWorld.

