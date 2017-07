Diretta/ Italia Olanda: info streaming video e tv, orario e risultato live (Trentino Cup)

Diretta Italia Olanda (LaPresse)

DIRETTA ITALIA OLANDA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (TRENTINO CUP) – Italia Olanda è la partita amichevole di basket in programma oggi domenica 30 luglio alle ore 20.45 valida per la finale della Trentino Cup, torneo di due giorni che ogni anno vede protagonisti, oltre agli azzurri tre formazioni nazionali in preparazione dei prossimi appuntamenti continentali e intercontinentali. Per la compagine di Ettore Messina si tratta quindi di un ottimo banco di prova prima di affrontare gli europei 2017 a fine agosto che si annuncia davvero infuocato. La formula è sempre la solita: 4 nazionali e semifinali e finali a scontro diretto, dove ha avuto accesso proprio i nostri azzurri nella pomeriggio di ieri. Gli azzurri infatti con la vittoria maturata contro la Bielorussia per 96-36 è approdata senza particolari fatiche alla finale, mostrando nel frattempo sul parquet ottimi segnali in vista del prossimo europeo.

Come detto l’avversario degli azzurri sarà l’Olanda: la compagine oranje infatti è riuscita ad arrivare a tale livello della comparizione avendo battuto per 70-65 l’Ucraina (prossima avversaria della formazione di Messina il prossimo torneo continentale). La sfida sarà particolarmente attesa in casa azzurra: dopo un primo match di “riscaldamento “con i bielorussi, utile più che altro per fare mettere minuti nelle gambe dei giocatori azzurri (ampie le rotazioni scelte da Messina), ora gli italiani potranno misurarsi conto un avversario tecnicamente più insidioso e quindi più valido in termini di preparazione atletica e tattica. La prova dell’Olanda contro l’Ucraina infatti si è rivelata importante e anche se oggi in palio vi è poco più di una soddisfazione personale, con gli Europei alle porte di certo entrambe le formazioni metteranno sul parquet trentino tutto quello che si ha. Ricordiamo infine che la finale tra Italia e Olanda valida per la Trentino Cup sarà visibile in diretta tv su Sky e per la precisione dalle ore 20.45 sui canali Sky Sport Mix (numero 106) e Sky Sport 1 (al numero 201 del telecomando). Confermata quindi anche la diretta streaming video tramite l’app Sky Go ma riservata solo agli abbonati al servizio.

