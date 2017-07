GALLINARI, PUGNO A KOK/ Video, rissa con l’olandese: espulso

Danilo Gallinari, pugno a Kok: espulso! (Foto: LaPresse)

Sfida ad alta tensione quella tra Italia e Olanda, finale della Trentino Cup 2017 di basket. Danilo Gallinari ha rifilato un pugno ad un avversario sotto canestro ed è stato espulso. La stella azzurra della Nazionale ha colpito Jito Kok: un bruttissimo gesto, costatogli l'allontanamento immediato. Un episodio da condannare che in campo ha generato una rissa. Una reazione veemente dopo un contatto a rimbalzo con l'olandese. L'Italia di Ettore Messina ha vinto la Trentino Basket Cup, battendo 66-57 l'Olanda, ma il successo è stato macchiato dal pugno di Danilo Gallinari, che ha colpito in faccia nel corso del secondo quarto l'avversario. Gli altri giocatori sono intervenuti per dividere i due, entrambi espulsi.

GALLINARI, PUGNO A KOK: IL VIDEO

IL COMMENTO DEL CT MESSINA

L'atleta azzurro, apparso visibilmente nervoso, lamentava peraltro dolore alla mano destra con la quale ha colpito Kok. Sarà quindi sottoposto ad accertamenti medici, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Al termine della sfida Ettore Messina comunque ha commentato l'episodio, condannandolo (e giustificandolo): «Oggi ci hanno messo le mani addosso, abbiamo fatto errori, ci siamo innervositi. Gallinari è caduto in una provocazione, abbiamo trovato difficoltà».

© Riproduzione Riservata.