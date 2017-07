Danilo Gallinari/ Nba Mercato: l’azzurro sceglie i Clippers, pronto un triennale ma l’affare è complicato

Danilo Gallinari (LaPresse)

DANILO GALLINARI NBA MERCATO: L’AZZURRO SI FERMA A LOS ANGELES SPONDA CLIPPERS- Danilo Gallinari ha scelto: in queste settimane roventi per il mercato Nba il cestista azzurro ha deciso di fermarsi a Los Angeles, e firmare un contratto di ben 3 anni con i Clippers. Doc Rivers ha infatti convinto l’ala italiana di lasciare i Nuggets per i Clips con un offerta da 65 milioni di dollari in tre annualità: da tempo il club americano era in cerca di un’ala piccola con determinate caratteristiche il Gallo ha già mostrato da tempo di avere. Non a caso il nome dell’azzurro era tra i primi della lista delle preferenze della dirigenza dei Clippers che non ha esitato a bloccare Danilo Gallinari: decisivo in questo senso è stato l’incontro avvenuto domenica scorsa con lo stesso cestista, che si è lasciato presto convincere. E’ quindi pronto il trasferimento di Gallinari dai Nuggets di Denver, squadra di cui ha vestito i colori per 6 anni (vi era arrivato nel febbraio del 2011 come contropartita dell’affare Carmelo Anthony): leader dello spogliatoio, pare ora pronto a una nuova sfida come si vede dalla foto che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Facebook.

L’AFFARE GALLINARI SI ANNUNCIA COMPLICATO – Gallinari ha scelto i Clippers ma il suo approdo a Los Angeles in queste settimane del mercato Nba si annuncia comunque complicato. La dirigenza del club infatti per coprire i 65 milioni di dollari offerti per tre anni di contratto all’ala azzurra devono essere coperti dal trade a due che i Clips hanno in corso con Denver e Atlanta: serve quindi spazio salariale, possibile solo con una sing-and-trade di cui si stanno definendo in questi giorni i dettagli. I Clippers infatti stanno trattando con Denver il passaggio del Gallo: i Nuggets in cambio riceverebbero una scelta al secondo giro (ma non dovrebbe essere Paul Millsap che pure ha già accettato un triennale da 90 milioni con Denver). L’altro affare collegato è quello con Atlanta che riceverebbe la scelta di Houston 2018 che LA ha ottenuto nell’affare Chris Paul, Diamond Stone e Jamal Crawford. Quest’ultimo però non avrebbe troppa voglia di fermarsi agli Hawks a fare compagnia a Belinelli e potrebbe optare per un risoluzione di contratto, per poter poi scegliere la propria meta da free agent.

