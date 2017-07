Diretta/ Italia-Stati Uniti U19: info streaming video e tv, risultato live (Mondiali basket 2017)

Diretta italia Stati Uniti U19 (LaPresse)

DIRETTA ITALIA STATI UNITI UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV RISULTATO LIVE (MONDIALI BASKET 2017) – Italia-Stati Uniti U19 è la partita di basket maschile in programma oggi martedì 4 luglio alle ore 16.00 secondo il fuso italiano presso la Hall1 del Cairo Stadium Indoor del Cairo, che ospita questa fase finale dei Mondiali di categoria. Gli azzurrini del coach Andrea Capobianco sono pronti a scendere in campo per l’ultimo scontro diretto di questa appassionante fase a gironi della competizione mondiale con gli Usa Under 19, primi nel gruppo. Come è noto secondo la formula ufficiale del torneo targato Fiba ogni squadra presente nella fase a gruppi parteciperà anche al tabellone finale: sarà comunque fondamentale accedervi con il miglior piazzamento possibile in modo da avere la strada più sgombra verso le medaglie più preziose.

Finora il cammino degli azzurri è stato più che eccellente: due partite e due successi conseguiti contro l’Angola (sconfitta per 70-66 ai supplementari) e Iran (battuto per 64-45 solo pochi giorni fa: all’Italia Under 19 manca da sfidare solo il colosso degli Stati Uniti, che pur registrando gli stessi punti in graduatoria, sono primi per una migliore differenza punti (217:116 contro il 134:111 fissato invece dalla nazionale di Capobianco). Anche in caso di sconfitta comunque l’Italia non dovrebbe scendere dalla sua seconda piazza in classifica il che permetterebbe di incontrare nel tabellone finale a eliminazione diretta la terza classifica del gruppo C dove però sono ben tre formazione (Canada, Giappone e Mali) a contendersi la piazza e quindi il match.

Ricordiamo infine che la partito tra Italia e Stati Uniti Under 19 attesa per le ore 16.00 per i mondiali di basket non sarà visibile in diretta tv: sarà pero disponibile qui sotto e sul profilo ufficiale Youtube della Fiba la diretta video streaming del match. Consigliamo infine di collegarsi al portale ufficiale della competizione all’indirizzo www.fiba.basketball/world/u19/2017 per rimanere aggiornati sul risultato live e il tabellino della partita.

