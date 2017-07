Calendario Eurolega 2017-2018/ Basket, per l'Olimpia Milano inizio durissimo

Calendario Eurolega (LaPresse)

CALENDARIO EUROLEGA 2017-2018 BASKET - Il calendario della Eurolega 2017-2018 di basket è stato reso noto: non ci sono particolari novità rispetto alla scorsa stagione, perché le squadre partecipanti sono sempre 16, inserite in un girone unico per una lunghissima stagione regolare di ben 30 giornate, dal momento che naturalmente ogni squadra dovrà affrontare le 15 avversarie una volta in casa e una in trasferta. L’Olimpia Milano sarà l’unica rappresentante italiana e avrà un inizio molto duro: nelle prime tre giornate sarà attesa prima dalla trasferta sul campo del Cska Mosca, poi dalla partita casalinga contro i detentori del Fenerbahce e poi da un’altra trasferta durissima, quella in casa del Real Madrid. Il discorso è relativo, perché con questa nuova formula tutti affrontano tutti, ma è chiaro che il nuovo corso della EA7 con coach Simone Pianigiani inizierà subito con esami durissimi. La stagione regolare avrà inizio il 12 ottobre 2017 e terminerà il 6 aprile 2018, poi ci saranno i quarti ed infine naturalmente la Final Four, in programma a Belgrado dal 18 al 20 maggio.

Il calendario sarà fittissimo e in ben cinque settimane sono previsti doppi turni. A proposito dell’affollamento dei calendari, non si può fare a meno di citare la polemica che ha tenuto banco in queste settimane: è scontro con la Fia, che ha introdotto le finestre per le qualificazioni mondiali durante la stagione dei club, ma in disaccordo con l’Eurolega, che non si fermerà mai (proprio come la Nba). Da notare tre cambi nelle partecipanti rispetto all’anno scorso: la seconda squadra russa sarà il Khimki e non più l’Unics Kazan, mentre le squadre turche scendono da quattro a due, con la Spagna che ride salendo da tre a cinque, grazie al Valencia nuovo campione nazionale e all’Unicaja Malaga che ha conquistato il posto vincendo la scorsa edizione della Eurocup. Dunque ben cinque squadre su 16 sono spagnole, poi avremo due rappresentanti a testa per Grecia, Russia e Turchia e una squadra a testa per Italia, Germania, Serbia, Israele e Lituania. CLICCA QUI PER VEDERE IL CALENDARIO COMPLETO DELLA EUROLEGA 2017-2018

