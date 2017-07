Diretta/ Italia-Spagna Under 18: streaming video e orario tv, risultato live (basket, Europei 2017)

Diretta Italia-Spagna Under 18, Europei basket 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA ITALIA-SPAGNA UNDER 18: INFO STREAMING VIDEO E ORARIO TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROPEI 2017) - Italia-Spagna Under 18 chiude il primo turno agli Europei 2017 di basket: si gioca martedì 1 agosto alle ore 18, presso la Diplomat Arena di Piestany dove gli Azzurrini hanno già affrontato le prime due partite del girone. Un classico, questo incrocio tra l’Italia e la nazionale iberica; che si tratti di nazionali maggiori o giovanili, contro le Furie Rosse siamo anche stati capaci di toglierci belle soddisfazioni nel corso degli anni.

Questa volta si gioca per i quarti di finale: la strada però per gli Azzurrini si è complicata perchè, sconfitti dalla Serbia con un pessimo secondo tempo, non sono riusciti a mettere le mani su una qualificazione anticipata e adesso rischiano tanto. La Spagna a suo modo non si può certo dire tranquilla: per il momento è l'unica nazionale ancora imbattuta nel girone, ma resterebbe fuori se perdesse contro di noi e di almeno 10 punti e, al tempo stesso, la Serbia battesse l'Ucraina.

Domenica le Furie Rosse hanno sofferto oltre misura contro l'Ucraina: per larghi tratti della partita sono state sotto, poi hanno rimontato ma hanno dovuto passare attraverso l'overtime per vincere (alla fine un convincente +12). Insomma: tutto ancora in bilico, ma di certo tra le due nazionali chi rischia di più è senza ombra di dubbio l'Italia, se non altro perchè potrebbe essere eliminata anche vincendo (in caso di affermazione della Serbia e una differenza canestri peggiore, come del resto è al momento). Dunque per i ragazzi di Andrea Capobianco non sarà affatto semplice venire a bada di questa partita.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Italia-Spagna Under 18; tuttavia, come già accaduto nei giorni scorsi, la partita degli Europei 2017 sarà trasmessa in diretta streaming video, senza costi, sul canale YouTube ufficiale della FIBA, la federazione internazionale della pallacanestro. Il sito di riferimento, per tutte le informazioni utili sugli Europei Under 18, è www.fiba.com accedendo poi all’apposita sezione.

