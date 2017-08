Diretta/ Italia-Finlandia, streaming video e tv: orario e risultato live

Diretta Italia-Finlandia: Ettore Messina - LaPresse

Questa sera, venerdì 11 agosto 2017, torna in campo l’Italia di basket allenata dal coach Ettore Messina: appuntamento contro la Finlandia alle ore 20.45, quando sul parquet del PalaPiratsu di Cagliari avrà inizio la prima partita del torneo triangolare amichevole “Sardegna a canestro”, che oltre ad Italia e Finlandia coinvolgerà pure la Turchia. Prosegue per la nostra Nazionale di pallacanestro il percorso di avvicinamento ai prossimi campionati Europei, in cui Marco Belinelli e compagni se la vedranno nella prima fase contro Ucraina, Israele Lituania, Georgia e Germania nel gruppo B di Tel Aviv; anche la Finlandia parteciperà agli Europei a sarà anzi uno die paesi organizzatori, dal momento che ospiterà ad Helsinki il girone A. Le prime quattro classificate di ciascun gruppo accederanno poi agli ottavi di finale, con i quali avrà inizio la fase ad eliminazione diretta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

L’amichevole Italia-Finlandia di basket sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare, di conseguenza gli abbonati Sky potranno godersi questa partita sui canali Sky Sport Mix HD e Sky Sport 2 HD, rispettivamente disponibili ai numeri 106 e 202 della piattaforma. Un’ottima copertura, che comprenderà anche la diretta streaming video che sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go, naturalmente sempre a patto che siate abbonati Sky. In caso contrario, preziose informazioni sulla partita saranno garantite dal sito e dai social network della Federazione italiana pallacanestro.

DOPPIA SFIDA IN 48 ORE TRA ITALIA E FINLANDIA, ECCO PERCHE'

Tornando alla più stretta attualità, questo torneo in terra di Sardegna non ha avuto una genesi facile: avrebbe dovuto parteciparvi anche la Nigeria, che però non è stata in grado di onorare gli impegni presi (è saltata anche l’amichevole che gli azzurri avrebbero dovuto giocare domenica scorsa proprio contro la Nigeria). Così Italia, Finlandia e Turchia daranno vita ad un triangolare, che vede oggi affrontarsi gli azzurri e i finnici; domani sarà la volta di Turchia-Finlandia, la kermesse sarda si concluderà domenica con la partita fra Italia e Turchia - tutte con palla a due prevista alle ore 20.45. Queste difficoltà di calendario impongono una situazione curiosa, cioè due partite nel giro di 48 ore contro la Finlandia, che i ragazzi di coach Ettore Messina hanno già affrontato e battuto per 78-64 nell’amichevole giocata mercoledì sera.

ITALIA, TRA "INCIDENTI" E INFORTUNI, CHE SFORTUNA!

Periodo quindi delicato per i ragazzi della nostra Nazionale, ancor più dopo lo sfortunato infortunio occorso al leader tecnico del gruppo ovvero Danilo Gallinari; l’ala dei Los Angeles Clippers si è fratturato il primo metacarpo della mano destra nel corso di Italia-Olanda (amichevole disputata il 30 luglio), cercando di rifilare un pugno ad un avversario che lo aveva provocato e per questo non potrà partecipare agli Europei. Momentaneamente assente anche il capitano dell’Italia, Gigi Datome, che sta recuperando da un problema al gomito destro (operato l’anno scorso) accusato settimana scorsa, l’emergenza è palpabile in un gruppo che si sta ritrovando povero di stelle.

