Diretta / Italia-Turchia streaming video e tv: orario e risultato live (amichevole basket)

Basket, Italia Turchia

Questa sera, domenica 13 agosto 2017, l'Italia e Turchia tornano sul rettangolo da gioco per affrontarsi. Gli uomini allenati da Ettore Messina arrivano a questo appuntamento con un buon morale, dopo aver liquidato la Finlandia nel test di venerdì sera. Italia-Turchia si gioca alle ore 20.45 al PalaPiratsu di Cagliari per il torneo triangolare 'Sardegna a Canestro', che serve alla nazionale azzurra per prepararsi in vista dei campionati europei. L'Italia ha raccolto buone indicazioni nella partita contro la Finlandia, con un Marco Belinelli che si è confermato uomo decisivo della gara. Agli Europei, i ragazzi di Messina se la vedranno contro Ucraina, Israele, Lituania, Georfia e Germania. Ogni girone vedrà qualificarsi quattro squadre, che accederano alla fase degli ottavi, da dove prenderanno il via gli scontri diretti. C'è grande aspettativa nei confronti dell'Italia, chiamata a confermarsi questa sera contro la Turchia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

L’amichevole Italia-Turchia di basket sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare, dunque i telespettatori provvisti di abbonamento Sky potranno godersi questa partita sui canali Sky Sport Mix HD e Sky Sport 2 HD, rispettivamente disponibili ai numeri 106 e 202 della piattaforma. La coperturà della gara comprenderà anche la diretta streaming video che sarà visibile anche attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, aggiornamenti e informazioni utili sulla partita tra Italia e Turchia verranno postati sul sito della Federazione italiana pallacanestro e sui social network.

COME STANNO GLI AZZURRI

E' stata un'Italia convincente, quella vista venerdì sera contro la Finlandia. Una cosa è certa in vsita del match di stasera: per la Turchia sarà davvero dura contro i ragazzi allenati da Ettore Messina, desiderosi di fare bene anche in questa seconda partita del torneo 'Sardegna a Canestro'. Gli azzurri vogliono affinare l'intesa per i campionati europei e contro i finlandesi hanno evidenziato tanti pregi, ma anche qualche difetto. L'analisi della scorsa partita richiede forse due valutazioni di tipo differente. Infatti l'Italia ha vissuto un primo tempo tutt'altro che esaltante. Male l'avvio, difesa traballante e attacco impalpabile. La Finlandia ha avuto grande libertà di agire e Lauri Markannen ha dimostrato di meritare gli elogi delle ultime settimane. Nella ripresa è stata un'altra Italia: Belinelli e Datome hanno preso per mano i compagni e con una serie di giocate importanti hanno rimesso la gara sui giusti binari. Ciò che non è piaicuto al coach azzurro è il calo difensivo, che ha permesso alla Finlandia di restare sempre in partita. Contro la Turchia, Ettore Messina si aspetta dei passi in avanti. Vedremo come risponderanno gli azzurri.

