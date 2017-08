Diretta/ Italia Belgio: streaming video e tv, orario e risultato live (basket, Torneo Tolosa 2017)

Diretta Italia-Belgio: Ettore Messina - LaPresse

Italia Belgio è la seconda partita per la nostra Nazionale di basket al Torneo di Tolosa 2017, un altro appuntamento amichevole che la Nazionale italiana affronta in vista degli ormai imminenti Europei, che avranno inizio il 31 agosto. Si gioca alle ore 18.00, proprio come in occasione della prima uscita di ieri contro il Montenegro, quando l'Italia ha vinto in rimonta e in volata (67-66) con un'ottima ripresa dopo che i primi 20 minuti erano stati invece piuttosto deludenti. Le avversarie (l’ultima è la Francia che affronteremo domani) sono tutte Nazionali che come noi giocheranno la rassegna continentale, anche se saranno inizialmente inserite in altre gironi. L’Italia sta vivendo un’estate anomala: pesa quanto successo durante la finale della Trentino Cup contro l’Olanda, quando Danilo Gallinari è stato protagonista del pugno a un avversario che gli ha causato la frattura della mano che ci priverà del nostro leader per tutto l’Europeo. Poco dopo si è fatto male anche Gigi Datome, fortunatamente però nulla di serio, perché perdere anche il sardo sarebbe stato un colpo pesantissimo per le ambizioni di questa Italia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI BASKET

Italia Belgio, come tutto il Torneo di Tolosa 2017, si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport 1 e dunque sarà un’esclusiva riservata agli abbonati alla piattaforma satellitare; se non potrete mettervi davanti a un televisore alle ore 18.00, sarà disponibile naturalmente per gli abbonati l’applicazione Sky Go, per la diretta streaming video attivabile - senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come tablet e smartphone.

I NOSTRI AVVERSARI

Il Belgio non vanta certamente una grande tradizione nella pallacanestro: tre lontanissime partecipazioni alle Olimpiadi - la più recente a Helsinki 1952 - senza mai entrare fra le prime dieci, mai qualificata per un Mondiale e mai fra le prime quattro di un Europeo. Eppure, negli ultimi anni qualche segnale di crescita c’è stato: il Belgio infatti è arrivato nono nelle ultime due edizioni degli Europei (2013 e 2015), piazzamenti magari non esaltanti ma che segnalano una ripresa da parte di un movimento che dal 1993 al 2011 non era mai nemmeno riuscito ad arrivare alla fase finale del campionato continentale. Nei prossimi Europei il Belgio è inserito nel girone D, quello che si disputerà ad Istanbul e comprenderà anche Turchia, Serbia, Russia, Lettonia e Gran Bretagna.

L’ESTATE AZZURRA

L’Italia come detto ha aperto i suoi impegni estivi con la tradizionale Trentino Cup: facilissimo +60 sulla Bielorussia, poi la già citata partita contro l’Olanda, battuta a fatica (66-57) e con il caso Gallinari a dare un’impronta negativa a quella giornata. Poi la Nazionale si è spostata a Cagliari: ha giocato e vinto un’amichevole contro la Finlandia (74-68), squadra che ha poi ritrovato nel Torneo ‘Sardegna a canestro’ (altro momento tormentato a livello stavolta organizzativo, a causa della rinuncia della Nigeria) battendola per 75-70, prima di vivere la partita migliore della nostra estate, quella di domenica scorsa contro la Turchia: vittoria per 73-53 con Datome e Marco Belinelli in grande spolvero. Infine la partita di ieri contro il Montenegro, con la bella rimonta nel secondo tempo a spazzare via le ombre della prima frazione di gioco.

