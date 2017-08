Cecilia Zandalasini/ Basket news, l’azzurra pronta a sbarcare negli Usa: giocherà i play off WBNA

Cecilia Zandalasini (da profilo Twitter)

Un sogno che diventa realtà per Cecilia Zandalasini che dopo un eruppe da vera guerriera, è pronta a sbarcare negli Stati Uniti per disputare i play off in Wbna, la lega professionistica femminile americana. Una vetrina imperdibile per la nostra Zanda, anche se non è stata ancora resa nota in maniera ufficiale la squadra che l’ha ingaggiata in franchigia: tutto però fa pensare che l’azzurra vestirà presto la maglia del Minnesota Lynx. Se le voci saranno confermate si tratta davvero di un’occasione unica per Cecilia Zandalasini dato che la formazione di Minneapolis è una delle più forti nel circuito Wbna: prima in classifica con 22 vittorie e 6 sconfitte e 5 finali raggiunte negli ultimi 6 anni. In tal caso il match di esordio per Zanda potrebbe essere già il prossimo 30 agosto contro Indiana anche se i play off inizieranno ufficialmente solo il prossimo 7 settembre

LA SESTA ITALIANA NELLA STORIA NEGLI USA

L’arrivo di Cecilia Zandalasini in America è stata ufficializzata solo nella tarda serata di ieri proprio dalla federazione basket italiana attraverso un post su Facebook, in cui la federazione ha augurato il meglio alla nostra Zanda per questa avvenuta americana. Già un’avventura, perché ufficialmente i play off della Wnba finiranno il 4 ottobre e l’azzurra, scaduta la franchigia, farà ritorno a Schio per affrontare il campionato italiano con la Famila Basket Schio della quale veste la casacca dal 2014. Nonostante la brevità dell’esperienza a stelle e strisce per Cecilia Zandalasini si tratta di un’occasione più unica che rara: sarà infatti appena la sesta italiana della storia a fare in grande passo nel campionato professionistico americano. Prima della giocatrice di Broni infatti avevamo fatto la storia Catarina Pollini (Housto Comtes nel 1997), Francesca Zara (Seattle Storm 2005), Kathrin Ress (Minnesota Lynx 2007), Raffaella Masciadri (Los Angeles Sparks 2004 a 2008) e Chicca Macchi (Los Angeles Sparks 2004).

