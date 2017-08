Infortunio Davide Pascolo / Italia basket, convocato Baldi Rossi per gli Europei (oggi 30 agosto)

Davide Pascolo (LaPresse)

L’infortunio di Davide Pascolo è l’ennesima tegola per la Nazionale italiana di basket alla vigilia del debutto agli Europei, in programma domani sera contro i padroni di casa di Israele a Tel Aviv, nel girone B. Davide Pascolo, ala dell'Olimpia EA7 Milano, si è dovuto infatti fermare durante l’allenamento di ieri sera per un trauma al ginocchio destro: gli accertamenti clinici effettuati già nella notte hanno escluso la possibilità che il giocatore di Milano possa prender parte all’ormai imminente competizione continentale, come ha reso noto la Federazione Italiana Pallacanestro tramite una notizia sul proprio sito ufficiale. L’unica buona notizia per l’Italia è che ciò è avvenuto quando è ancora possibile effettuare sostituzioni nell’elenco dei convocati. Dunque, al posto di Pascolo il commissario tecnico Ettore Messina ha richiamato nei 12 che domani inizieranno l’avventura europea Filippo Baldi Rossi, dell’Aquila Basket Trento.

L’ELENCO DEFINITIVO DEI CONVOCATI

Baldi Rossi volerà già oggi dall’Italia a Tel Aviv, per completare il poster a disposizione del c.t. Messina dal momento che il debutto è ormai imminente. Domani contro Israele, poi gli azzurri dovranno giocare anche contro Ucraina, Lituania, Germania e Georgia. Alla luce di questa brutta notizia dell’ultima ora, ecco l’elenco aggiornato dei 12 convocati azzurri: Daniel Lorenzo Hackett, Marco Belinelli, Pietro Aradori, Ariel Filloy, Paul Stephane Biligha, Nicolò Melli, Filippo Baldi Rossi, Marco Cusin, Andrea Cinciarini, Awudu Abass, Christian Burns e Luigi Datome. Ricordiamo che già diversi contrattempi hanno caratterizzato la preparazione degli azzurri per questi Europei, su tutti naturalmente l’infortunio a una mano che Danilo Gallinari si è procurato tirando un pugno a un giocatore olandese nel corso di una delle prime amichevoli di questa estate.

